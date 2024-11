Dvě lvice z Ukrajiny našly nový domov ve skotské zoo. Jejich cesta do bezpečí začala před dvěma lety

Luna a Pluša - tak se jmenují dvě lvice z Ukrajiny, které teď našly nový domov ve Skotsku. Jejich cesta z oblasti těžkých bojů na východě Ukrajiny do bezpečí začala před dvěma lety, krátce po ruské invazi. Přes Kyjev a Polsko se dostaly do záchranné stanice pro divoká zvířata v Belgii, a odtamtud do zoo ve Skotsku. Gavieside 9:46 29. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvě čtyřleté lvice Luna (vpravo) a Pluša se seznamují s venkovním výběhem po svém středečním příjezdu do Five Sisters Zoo | Foto: Andrew Miligan | Zdroj: ČTK

Five Sisters Zoo, tedy Zoo pěti sester, je rodinná zoo ve vesnici mezi Edinburghem a Glasgow. Starají se tam o 160 druhů zvířat - jsou mezi nimi i lvi zachránění z kočovných zvěřinců a právě i z Ukrajiny. Z válkou zasažené země se dostávají s pomocí Mezinárodního fondu pro dobré životní podmínky zvířat.

Na místě jsou nejen lvi původem z ukrajinských zoo, ale i opuštěná zvířata soukromých majitelů, kteří je měli jako exotické „mazlíčky“. Desítky původních majitelů musely utéct nebo přišly o příjmy, takže zvířata opustily.

Třeba lvice Luna, která je od léta v britském Kentu, před ruskou invazí žila v kleci s betonovou podlahou o rozměrech 3x4 metry a vůbec neznala trávu.

Když ji v Kentu poprvé vypustili do venkovního výběhu, byla dezorientovaná a chodila vratce. Ztráta koordinace je následek výbuchů, co zažila na Ukrajině. Do konce roku by se k ní v Kentu měli přidat ještě další čtyři lvi z Ukrajiny.