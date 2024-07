Levnější, efektivnější, dostupnější. Vědci objevili novou protilátku proti uštknutí kobrou

Hadi ročně usmrtí tisíce lidí po celém světě a dalších přibližně 100 000 otrávených utrpí odumření tělesných tkání a buněk, které může vést až k amputaci, píše server Independent.

Uštknutí kobrou se obvykle léčí pomocí protijedu podávaného nitrožilně, což znamená, že se lék dostane do krevního oběhu, nikoli do tkáně. Tento postup ale nezabírá v případě nekrózy, nevratného odumření tělesné tkáně, které může vést k amputaci nebo ztrátě funkce končetiny.



Vědci ale nyní zjistili, že jako protilátku lze použít běžné léky na ředění krve, jako je heparin. Hlavní autorka studie Tian Du z University of Sydney uvedla, že pokud budou pokusy na lidech úspěšné, bude možné heparin – lék, který se může dostat přímo do infikované tkáně – používat na místě, nejspíše v kombinaci s dalšími léky, napsal britský server The Guardian.

Mohlo by tak jít o levný protijed, čímž by se výrazně snížil počet následků způsobených uštknutím. I když podle autorky studie v této fázi není jasné, jak moc heparin sníží poškození tkáně, Tian doufá, že se sníží o 50 až 100 procent v závislosti na dávce a rychlosti podání léku.



Světová zdravotnická organizace (WHO) označila hadí uštknutí za prioritu ve svém programu boje proti zanedbávaným tropickým nemocem a oznámila svůj cíl snížit do roku 2030 počet úmrtí a zdravotních postižení způsobených hadím uštknutím na polovinu.