Vědci v USA chtějí oživit zvířata. ‚Víme, že obnovíme tasmánského tygra i mamuta,‘ tvrdí ředitel firmy

Americká firma se zabývá takzvanou deextinkcí – procesem vytváření organismu splňujícího charakteristiky již vyhynulého druhu. Jak napsal server LADbible, nyní společnost pracuje na využití technologie ve stylu Jurského parku k oživení řady živočichů, kteří se na Zemi pohybovali třeba v době ledové.

Neandrtálci žili ve větších skupinách, než si vědci dosud mysleli. Lovili velké slony a sušili jejich maso Číst článek

Spoluzakladatel společnosti Ben Lamm však pro Sky News uvedl, že se jedná spíše o obrácený Jurský park. „Ve filmu vyplňovali díry v dinosauří DNA žabí DNA. My využíváme umělou inteligenci a další nástroje k identifikaci základních genů, které dělají mamuta mamutem, a následně je vnášíme do sloních genomů (veškeré genetické informace uložené v DNA v buňkách organismu, pozn. red.),“ říká Lamm.

Firma již oznámila, že chce oživit tasmánského tygra, který údajně vyhynul před více než 3000 lety. „Je to jen otázka času a finančních prostředků. Jsme si však stoprocentně jisti, že se nám podaří oživit tasmánského tygra, doda a mamuta,“ tvrdí výkonný ředitel texaské firmy.

Kromě oživení vyhynulých zvířat však podle Lamma bude výzkum zásadním přínosem i pro ochranu těch stávajících. V podcastu Net Hero vysvětlil, jak může být „deextinkce“ nápomocná při ochraně druhů a obnově ohrožených ekosystémů.

„Příroda umí neuvěřitelným způsobem vyvažovat ekosystém a vyváženější ekosystém má vyšší míru výměny kyslíku a dusíku. (...) Chceme tedy pomoct zachovat klíčové druhy, kterým dnes hrozí vyhynutí, a chceme také navrátit klíčové druhy, které byly ztraceny, abychom pomohli tyto ekosystémy oživit,“ říká Lamm.

Vědci doufají, že se jim podaří přivést k životu prvního mamuta do roku 2028. Pokud vše půjde podle plánu, další tvorové by podle nich mohli být navráceni do ekosystému do deseti let.