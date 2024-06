Vědci vrací život do zanedbaných mokřadů na jihu Moravy. ‚Vodní plocha je pro zvířata oáza,‘ říkají

O hmyzu s názvem paralimnus lugens slyšeli pravděpodobně jen odborníci, ale rozhodně ho v Česku neviděli. Tedy pokud se v poslední době nevydali na Břeclavsko. Vědci z Masarykovy univerzity tam totiž obnovují zanedbané mokřady a sledují, jak se do nich vrací život. A to včetně kriticky ohrožených, anebo dokonce v Česku dosud neviděných druhů. Reportáž Krumvíř (Břeclavsko) 10:18 24. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zanedbaný mokřad | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas

„Právě ta vodní plocha je skutečná oáza, kde žijí nejrůznější druhy vodního hmyzu, obojživelníků a podobně,“ říká vedoucí pracoviště ENVIROP Masarykovy univerzity Marie Kotasová Adámková u mokřadu nedaleko obce Krumvíř na Břeclavsku.

Mokřad vypadá jako menší rybníček, okolo kterého roste rákosí. „Tady tento mokřad ale takhle vždycky nevypadal. A vlastně, jak to vypadalo dříve, se můžeme podívat tady kousek dál,“ pobízí.

Dorazili jsme k tříhektarové ploše zarostlé dvoumetrovým rákosím. Většina toho rákosí je suchá. I toto je mokřad. „O který se ale nikdo dlouhodobě nestará a proto je degradovaný a zarůstá. Žije tady několik druhů rákosinných ptáků, ale kromě těchto druhů ptáků je to pouze minimální množství hmyzu,“ popisuje Kotasová Adámková.

Před kroužkováním musí vědci chytnout ptáka do sítě | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas

Vědci proto začali mokřady na jižní Moravě obnovovat a u toho pozorují, jak se do nich vrací zvířata. „Abychom věděli, jaká opatření jim svědčí a dokázali jsme se o lokality starat tak, abychom skutečně život vrátili,“ přibližuje vědkyně mezi tím, co jsme se vrátili k obnovenému mokřadu.

Okolo něj je natažená síť a v síti je hlavou dolů chycený ptáček. „Je to rákosník proužkovaný. Já sítě jenom jednoduše otevřu, rákosníka uvolním přes bříško, přes hlavičku a za tři vteřiny je venku. V bezpečí, zdráv a připraven na kroužkování,“ vysvětluje.

Každý pták dostane kroužek s unikátním číslem | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas

S rákosníkem jsme přišli do improvizovaného stanoviště Masarykovy univerzity a na nožičku jsme mu připnuli hliníkový kroužek s unikátním číslem. „Abychom zjistili, kde ptáci zimují, kudy migrují, abychom měli data o jejich hnízdní produktivitě a celkové početnosti,“ říká Kotasová Adámková.

Ptáci i hmyz

U takovýchto obnovených mokřadů ale žije mnohem víc druhů. „Ptákům se tady daří hlavně proto, že zde mají velké množství různého hmyzu jako potravy.“

Zdenko Večerik nedaleko mokřadu vysává hmyz | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas

Co za hmyz v mokřadech žije, zajímá Zdenko Večerika z Masarykovy univerzity. Na vysekané louce asi 10 metrů od mokřadů chodí s velkým vysavačem. „Jednoduše přikládáme vysávač na pár sekund k zemi a odebíráme hmyz 55krát v rámci jedné plochy,“ představuje svou práci.

Ve vysoké trávě vědci hmyz chytají do síťky | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas

Ve vysoké trávě pak entomologové chytají hmyz do síťky. Taky ale do země vykopali malou jamku a dali do ní kelímek s vodou. Do toho chytají hmyz, který leze po zemi. Takto tady objevili i druhy, které nečekali.

„Několik druhů křísů, čistě nových pro Českou republiku. Do té skupiny patří cikády,“ popisuje Zdenko Večerik.

Marie Kotasová Adámková chytá hmyz přímo v mokřadu | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas

Hmyz je také potravou pro obojživelníky, kterým se v takovémto obnoveném mokřadu daří. Marie Kotasová Adámková si oblékla brodicí kalhoty a nejdřív po kolena, pak dokonce po prsa se ponořila do mokřadu. „Máme tady larvy skokanů skřehotavých, skokanů štíhlých a čolka obecného,“ popisuje úlovky.

Jaký je rozdíl mezi obojživelníky, kteří tady žijí teď a kteří tu žili před obnovou mokřadu? „Před zahájením obnovy jsme tady měli pouze nějaké dva druhy obojživelníků a teď už jich tady máme po čtyřech letech devět. A popravdě jsme vůbec neočekávali, že se nám tady usadí blatnice skvrnitá,“ přiznává vědkyně.

Vědci z ENVIROPu Masarykovy univerzity chtějí do roku 2029 vrátit život 506 hektarům mokřadů po celé jižní Moravě. A podle toho, co se jim osvědčilo, pak sepíšou návod, jak mokřady obnovovat jinde.

Vědci chytají hmyz taky do kelímku s vodou v zemi | Foto: Michal Šafařík | Zdroj: Český rozhlas