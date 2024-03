Park japonských okrasných třešní zbarvil centrum amerického Washingtonu do růžova. Neobvykle brzy

Břehy umělého jezera mezi památníky George Washingtona, Thomase Jeffersona a Martina Luthera Kinga hýří barvami. Hlavně tedy bílou a růžovou. Správa parku vyhlašuje vrchol rozkvětu okrasných třešní, když rozkvete alespoň 70 procent ze 3700 stromů, které jsou v centru Washingtonu. A to je právě teď.

Ryan a Maria se přijeli na kvetoucí třešně podívat ze sousední Virginie, protože si chtěli stejně jako tisíce dalších udělat společné fotky v atmosféře rozpuku jara. Ryan zná i něco o původu třešňové aleje. Pamatuje si ale jen tolik, že to byl dar Japonska Americe na znamení dobré vůle v roce 1912.

Japonská okrasná třešeň s výhledem na Washingtonův monument | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

To paní Kate z virginského Williamsburgu si ze školy dokonce pamatuje, že první zásilku dvou tisíc stromků od tokijské radnice museli američtí zahradníci spálit, protože rostliny měly nakažlivou chorobu. Až druhá dodávka tří tisíc stromků byla zdravá a začaly se sázet.

Mít štěstí

První dvě třešně zasadily tehdejší první dáma Helen Taftová spolu s manželkou japonského velvyslance 27. března 1912. Další se pak na březích umělého jezera sázely až do roku 1930 a postupně se alej obnovuje. Zastihnout japonské okrasné třešně v plném květu se dá na jaře jen krátkou dobu. Týden až deset dnů.

Pan Vu s kamarádem fotografem se na rozkvetlý washingtonský třešňový park přiletěli podívat až z Orlanda na Floridě. Loni si koupili levné letenky do Washingtonu předem a … už nestihli třešně bujně kvetoucí.

Letos měli štěstí, protože správa parku dobře předpověděla, kdy stromy rozkvetou. Bylo to o tři až pět dnů dříve, než v posledních pěti letech. Může za to nejspíš letošní mírná zima a víkendové teploty ve Washingtonu kolem 20 stupňů. V dalších dnech ale bude jen kolem osmi až deseti stupňů, takže by květy nemusely úplně brzy opadat.

Stumpy kvete naposledy

Nejvíc návštěvníků a fotografů se zastavuje na jižním břehu u starého stromu s puklým kmenem a jedinou kvetoucí větví. Strom má dokonce jméno – Stumpy. V posledních letech měla tato třešeň často při přílivu kořeny pod vodou, když příliv zvedl hladinu řeky Potomac.

Jižní břeh jezera je ve špatném stavu a správa parku jej bude opravovat. Vykácí 140 stromů a Stumpy bude mezi nimi. Letos tedy kvete naposledy. Asi proto mu dal někdo ke kořenům kytici červených růží.

Rozkvetlé třešně | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas