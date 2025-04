Česko čelí velkému suchu. ‚Déšť pomůže, aby se situace nezhoršila, ale nezlepší ji,‘ říkají vědci

Počasí posledních dvou až tří měsíců způsobilo, že na značné části území republiky se postupně rozvinulo velice intenzivní půdní sucho. Podle webu Intersucho je aktuálně na sedmi procentech území extrémní sucho, což je nejhorší stupeň, na deseti procentech výjimečné sucho a na dalších 21 procentech výrazné sucho. Téměř 40 procent území je tak citelně sušších, než je průměr pro rok 1961 až 2015, vyplývá z informací na webu. Praha 18:56 14. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko sužuje velké sucho (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Nejhorší situace proti průměrnému stavu je v kraji Vysočina, ve Zlínském kraji, v širší oblasti Jeseníků i podhůří a v Pardubickém kraji. Sucho však zasahuje víceméně do všech krajů, ukazuje server Intersucho.

Vzhledem k průměru je situace stejná či lepší jen na devíti procentech území. Podle předpovědí by se situace neměla v dalším týdnu výrazně zhoršovat, ale ani zlepšovat. Na Moravě by mělo pršet v úterý, v pátek na celém území.

Letní teploty přicházejí do Česka, může být i nad 25 stupňů. Ochlazení o Velikonocích bude jen mírné Číst článek

„Celkově naprší většinou do 20 milimetrů za týden,“ uvedli vědci na webu. To znamená, že předpokládaný déšť pomůže k tomu, aby se situace nezhoršila, ale nemá potenciál ji výrazně zlepšit. „Mírné zlepšení lze očekávat ve vrstvě do 40 centimetrů,“ doplnili vědci. Situaci sledují do hloubky jednoho metru.

Pro zemědělce už začíná být situace problematická. V tomto období už totiž ozimé porosty spotřebovávají vodu ke svému vzrůstu a postupně se sejí jarní plodiny, které vodu potřebují pro své vzcházení.

„Polní plodiny i trvalé kultury vláhu postrádají a sucho se začíná negativně projevovat zejména na řepce ozimé a ozimých obilovinách. Vývoj víceletých pícnin zatím přibrzďovaly nižší teploty v některých oblastech. Problémové je kvůli nedostatku vláhy také vzcházení jarních obilovin a máku,“ shrnuli tvůrci webu hlášení jednotlivých zemědělců.

Od letošního jara sledují vědci také tzv. kumulovaný stres. Ten vypovídá o tom, jak velkou část posledního půlroku ode dne aktualizace byl v půdě zaznamenán nedostatek vláhy, tedy počet dní, kdy bylo relativní nasycení půdy nižší než 50 procent. Tento stav zatím odborníci evidují převážně na jižní Moravě, nejvíce v jihozápadní části kraje.

Sotva pominul jeden agrometeorologický extrém (jarní mrazy) hlásí se o slovo druhý. A podstatně nebezpečnější.

I když z počátku méně razantní, více plíživý… pic.twitter.com/Fr3r0ZRZzj — www.intersucho.cz (@Intersucho) April 12, 2025