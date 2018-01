Jizerská padesátka v mobilu? Google mapoval trasu nejslavnějšího českého běžkařského závodu

„Tohle je úplně první česká StreetView sbírka pořízená takzvaným StreetView trackerem, což je batoh, na kterém je stejná optika jako je na StreetView autě, ale používáme ho všude tam, kam se nedostaneme s autem, na takových unikátních tratích nebo v rezervacích, na Islandu a podobně,“ vysvětluje Alžběta Houzarová ze společnosti Google, která záznamy pořizuje pro Google StreetView.

Hotové video bude podle Richarda Valouška, mluvčího Jizerské padesátky, zajímavé pro tři kategorie lidí: „První jsou závodníci, pro které to bude trošku netypické, že si můžou projet trať na mobilu, na počítači, přesně vidět místa ve 360 stupních. Druhá věc jsou určitě zahraniční závodníci, kteří přesně uvidí, kudy to vede, uvidí Jizerské hory, možnost být v centru Jizerských hor na videu nebo na mapách. A určitě třetí možnost je to, že lidi, kteří nejeli Jizerskou padesátku, tak je to třeba přesvědčí, aby se přestali bát a zkusili to,“ řekl Radiožurnálu Valoušek.

Speciální tracker na sněžném skútru obsluhuje Ondřej Brouček, který bude všechny trasy projíždět a dohlížet na to, aby kamera snímala všechno tak, jak má. „Maximální rychlost je nějakých zhruba 40 kilometrů za hodinu a prakticky tahle věc váží asi 20 kilo, takže je potřeba zejména v zatáčkách trošičku držet stabilitu. Jinak v podstatě je to docela běžný projíždění skútrem po trase.“

15 čoček snímá každé 2,5 vteřiny

Mapování tras přihlíželi běžkaři. Těm se nápad líbí. „Jezdíme tady na kole skoro denně a na lyžích skoro denně, takže my to známe. Ale ostatní, co sem za námi jezdí, naši kamarádi a přátelé, to určitě využijí,“ myslí si jeden z běžkařů.

Zpracovat celou mapu do finální podoby bude trvat zhruba měsíc. „Na tom trackeru je patnáct čoček. Každá je namířená do jiné světové strany. A každé zhruba 2,5 sekundy pořizuje snímky. Ale my to potom musíme poslat do Ameriky a zpracovat, sešít všechny snímky tak, aby si to uživatel v mapách projel jako velké 360 stupňové panorama, aby měl jakoby stejný zážitek, jako závodník,“ dodává Houzarová.

V neposlední řadě se bude pracovat dlouho kvůli soukromí všech, kteří se v okolí snímací hlavy objeví. „Musíme zároveň ještě rozmazat obličeje, aby to bylo bezpečné pro všechny uživatele,“ vysvětluje Houzarová.

Mapu najdou zájemci na webu Jizerské padesátky kolem 8. února, slibují pořadatelé závodu.