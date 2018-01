Společnost Intel chce 'záplatovat' chybu v procesorech. Počítače jsou s ní zranitelné a pomalejší

Hackeři se mohou nabourat do milionů počítačů s procesory x86 společnosti Intel. Bezpečnostní riziko představuje vada čipu, která umožňuje potenciálním útočníkům získat citlivá data. Na chybu počítačového giganta upozornili odborníci z Googlu, podle šéfa Intelu Briana Krzanicha pracuje firma na takzvané záplatě, která problém vyřeší. Sacramento 8:52 4. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hackerský útok zasáhl nejméně čtvrt miliardy počítačů po celém světě. | Foto: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic, Lynn Friedman

Hackeři by mohli této chyby podle šéfa Intelu Briana Krzaniche skutečně zneužít.

„Neustále se učíme, pronikáme do architektury počítačů a vady opravujeme. A to je přesně to, co se teď děje. Pracujeme se všemi partnery v odvětví na různých hardwarových systémech, abychom našli řešení,“ uvedl Krzanich.

Bezpečnostní chyba se údajně týká všech operačních systémů. Procesory Intel x86 mají miliony počítačů starých kolem 10 let.

Není ale úplně jasné, jak by se měla projevovat. Oprava nicméně může podle expertů citovaných deníkem New York Times zpomalit stroje až o 30 procent. Operační systémy Linux a Apple už aktualizace softwaru pro počítače s procesory x86 začaly vydávat.

Na zprávu, že procesorové čipy Intelu mají konstrukční vadu, už zareagovaly také burzy. Akcie společnosti zamířily dolů.