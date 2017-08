iROZHLAS versus Instagram: naše zpravodajství na oblíbené platformě foodbloggerů a celebrit

Najdete tam dechberoucí fotografie, zábavná videa, virální snímky, ale taky silné lidské příběhy a okamžiky z běžných dnů milionů lidí. Instagram se stal oblíbenou sociální sítí a denně na něj zavítá až 400 milionů aktivních uživatelů. A stejně jako jiné sociální sítě, se i Instagram stal nástrojem médií, jakým oslovují nové čtenáře, posluchače i diváky. Praha 10:31 1. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít iROZHLAS je na Instagramu. | Foto: Dominika Píhová | Zdroj: Reuters

Zpravodajství podávané skrze obrazové příspěvky a příběhy se stalo stálou součástí Instagramu a aktivně ji využívají mediální giganti jako The New York Times, Wall Street Journal, The Guardian nebo třeba agentura Reuters.

Například The New York Times svůj profil zakládá na fotografiích vlastních fotoreportérů z nejrůznějších koutů světa, které doplňuje o dlouhé příběhy. The Guardian mimo fotografie zase pravidelně zveřejňuje krátká videa a nabízí v nich svým followerům vysvětlení různých jevů a situací.

Server iROZHLAS.cz se rozhodl, že to zkusí taky. V České republice je totiž užívání této platformy coby nástroje zpravodajství stále v počátcích, potenciál je ale velký.

Protesty ve Venezuele i 'Staromák'

Co vám chceme na Instagramu nabídnout? Fotografie a videa, které jsou sice hezké na pohled, ale nesou s sebou také nějakou informaci, nebo zprávu.

Proto u nás najdete snímky z venezuelských protestů, rekonstruovaného národního muzea, ale i Staroměstského náměstí, které zrovna prochází muž s 18kilovým trekkerem na zádech, aby vyfotil město pro společnost Google. A slyšeli jste už o celoročním sjezdu Santa Clausů v Kodani?

Příspěvek sdílený iROZHLAS.cz (@irozhlascz), Čec 26, 2017 v 3:55 PDT

Kromě toho chceme vytvářet interaktivní obsah do našich „stories“, odkud se můžete dostat k článkům přímo na našem serveru. Naším cílem je zprostředkovat vám alespoň část našeho zpravodajství tak, abyste ho mohli najít, když zrovna projíždíte sociální sítě při obědě, nebo večer před spaním.

Beyoncé i trochu jiná syrská realita

Instagram podle statistik z letošního března používá v České republice 1,3 milionu uživatelů, z toho 45 procent tvoří muži. Jen osm procent z celkového počtu uživatelů je pak starších 45 let. Síť se tak stala platformou, kde společnosti mohou jednoduše zacílit svůj obsah na mladé.

O Instagramu • 55 procent uživatelů jsou ženy

• 59 procent uživatelů internetu mezi 18 a 29 lety užívá Instagram

• 17 procent teenagerů tvrdí, že je pro ně Instagram nejdůležitější sociální sítí

• Na síť bylo nahráno přes 40 miliard fotografií

• Nejoblíbenější hashtag je #Love a #Instagood

• Jídlem, které se na snímcích objevuje nejvíc, je pizza. Hned za ní sushi

• Nejvíc followerů má na síti zpěvačka Selena Gomez (113 milionů followerů), hned za ní je Ariana Grande

• V Česku měl k březnu 2017 přes 1,3 milionu uživatelů

Nejde však jen o to získávat nové followery, čtenáře, nebo diváky. Instagram se podobně jako ostatní sítě stal pro média také zdrojem informací a senzací.

Jedním z vůbec nejdiskutovanějších příspěvků byla například fotografie americké zpěvačky Beyoncé, na které svým v té době 92,3 milionu fanoušků oznámila, že je znovu těhotná a čeká dvojčata. Během 30 minut se u fotografie nastřádalo 1,4 milionu liků a snímek se virálně šířil napříč všemi sociálními sítěmi, ať už Facebook, Twitter nebo Snapchat.

Na druhou stranu ne vše je o slavných osobnostech showbyznysu. Instagram jednoduše může sloužit, tak jako Facebook nebo Twitter, také jako místo k sebeprezentaci, vytváření image, přiblížení se lidem.

Profil tam má například také Asma, manželka syrského prezidenta Bašára Asada. Zveřejňuje fotografie z návštěv nemocnic, škol a jednotlivých rodin, jejichž příběhy v popisku sdílí v arabštině a angličtině.

Zatímco na hlavu jejího manžela padala obvinění z útoků na civilisty, Asma na instagramovém účtu sdílela fotky zachycující, jak předčítá syrským dětem, nebo drží novorozence v porodnici.

V porovnání se snímky, které zaplavily zpravodajské kanály, kde děti leží na ulicích a dusí se jedovatým plynem, se zdá, jakoby žena syrského prezidenta žila v jiné zemi, snad v jiné realitě.

Příspěvek sdílený The First Lady Asma al Assad (@asmaalassad), Čec 3, 2017 v 5:26 PDT