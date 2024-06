Blesková rychlost i datové připojení v letadle. Koncem dekády se očekává příchod mobilních 6G sítí

Přesné určování polohy, nasazení AI do řízení sítí a vyšší rychlosti připojení. To mají podle dnešních představ přinést mobilní 6G sítě. „Mělo by dojít k pokrytí vždy a všude. Kdykoliv a kdekoliv byste měli být schopni se připojit k internetu,“ vysvětluje Zdeněk Bečvář z Katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze pro Český rozhlas Plus.

