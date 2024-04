Nostalgie a touha nebýt tolik online. Mladí lidé si oblíbili staré tlačítkové telefony i v době QR kódů

Nedůvěra vůči sociálním sítím, potřeba být offline, ale i nostalgie. Generace Z, lidé narození od poloviny devadesátých let do roku 2010, objevuje staré tlačítkové telefony. Roste i obliba vinylových desek nebo magnetofonových kazet. Podle britského serveru The Guardian vše souvisí s širším nostalgickým trendem i nedůvěrou vůči moderním technologiím. Život bez chytrých technologií ale může být stále složitější, připomíná server.

