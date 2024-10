Technici v Temelíně testují brýle s rozšířenou realitou. Mohou tak propojit skutečný svět s digitálním

Strojník Jaderné elektrárny Temelín Josef Prost si nové brýle pochvaluje. „Pro nás jako provozní personál to představuje ohromný posun vpřed. Zefektivní to naši práci, zvýší bezpečnost, protože při kontrole technologií máme volné ruce a operátor vidí v kterýkoli okamžik to, co vidíme my,“ říká.

sledovala v Temelíně Jitka Cibulová Vokatá

Když si nasadí brýle, nepotřebuje žádné další ovládání, jenom ukazuje prstem před sebe. „Teď se dívám na armatury a potřeboval bych najít technické schéma. Tak mi najede virtuální obrazovka a můžu si vyhledávat údaje o tom zařízení,“ popisuje.

Brýle mají podle výzkumného pracovníka Pavla Maška z Vysokého učení technického v Brně, které se na projektu podílelo, mnoho funkcí. „Mají celou řadu kamer a senzorů pro snímání okolního prostředí. Nevede k nim žádný kabel, napájení je bateriové a všechen výpočetní výkon je prováděn na samotných brýlích. Pro multimediální funkce není třeba žádné dodatečné připojování mikrofonu a reproduktorů,“ ukazuje.

Tato technologie zároveň okamžitě propojí pracovníky s velínem elektrárny. „Když technik dorazí na místo a potřebuje se na něco zeptat, nemusí brýle vůbec sundávat z hlavy. Uskuteční hovor a na dálku je instruován, dokáže v reálném čase ověřit stav nebo získat odpověď na nějaký dotaz,“ potvrzuje Pavel Mašek.

Používání brýlí s rozšířenou realitou umožnila energetikům privátní 5G síť. „Zákazník může využívat pokrytí ve všech částech elektrárny, zároveň je síť oddělená od veřejné sítě. Je maximálně bezpečná a vytvořená tak, aby při výpadku veřejné sítě dál fungovala,“ uvádí Tomáš Rosůlek ze společnosti Vodafone, která spolupracovala na zprovoznění datové sítě.

Jaderná elektrárna Temelín zatím testuje v provozu dvoje brýle. „Využívají se zejména ve strojovnách výrobních bloků a budeme pokračovat na primární části – do reaktoroven, kde probíhají kontrolní činnosti běžné směny a potom odstávkové činnosti, kontrolní, inspekční, montážní práce,“ doplňuje IT manažer elektrárny Miroslav Choura.

Pokud se brýle s rozšířenou realitou osvědčí, nasadí Jaderná elektrárna Temelín tuto technologickou novinku od příštího roku do reálného provozu.