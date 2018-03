16. 9. 2014 |Vladimír Kroc, Milan Kopp |Ekonomika

Situace na Ukrajině je podle ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka jasným argumentem pro dostavbu jaderných elektráren v Temelíně a Dukovanech. Řekl to dnes na diskusním fóru o dodávkách plynu do Evropy, kde zdůraznil, že právě jádro by mohlo pomoci vyvážit závislost na ruském plynu. Společnost ČEZ přitom v dubnu zrušila plánovanou dostavbu Temelína po té, co vláda oznámila, že nebude rozvoj jaderné energetiky finančně podporovat.