Firmy pozastavují reklamu na twitteru. Bojí se, že na něm dá Musk prostor rasismu a dezinformacím

Převzetí Twitteru Elonem Muskem začíná znervózňovat společnosti po celém světě, které platformě platí za reklamu. Některé značky už v tichosti sociální síť opustily. Další chtějí znát urychleně odpovědi na to, co se chystá. Není to ani týden, co se nejbohatší muž světa postavil do čela Twitteru a okamžitě začal podnikat změny. San Francisco 21:39 3. listopadu 2022

Inzerenti mají obavy z toho, kam se bude Twitter dále ubírat. Elon Musk totiž v minulosti opakovaně zdůrazňoval, že má být sociální síť platformou svobody slova, kde může každý vyjádřit svůj názor.

Nedávno dal na twitter třeba anketu, kde se ptal, zda by inzerenti měli raději chtít umisťovat reklamu v prostorách, které podporují svobodné vyjadřování, nebo na místech v zajetí politické korektnosti.

Nikdo přitom neví, jak si Musk svobodu slova představuje, a společnosti tak mají strach, že se na síti můžou začít objevovat třeba rasistické výroky, dezinformace nebo výzvy k násilí.

Musk navíc těmto obavám nepomohl, když o víkendu sdílel dezinformace o útoku na manžela Nancy Pelosiové, předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů, s tím, že muž, který ho napadl, měl údajně být prostitutem, kterého si Pelosi pozval domů. To bylo ale vyvráceno a Musk vzápětí sdílený příspěvek smazal.

Advertisers should support: — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2022

Pozastavení reklamy

Svoji reklamu na twitteru údajně pozastavila například firma L’Oréal, která patří mezi největší inzerenty světa. Podle deníku Financial Times stejný krok podnikla i největší americká automobilka, General Motors.

Deník také upozorňuje, že reklamní agentury zastupující další velké společnosti svým klientům radí, aby pozastavily přísun peněz na twitter a vyčkaly, co se bude dít, a to aspoň do amerických kongresových voleb. V souvislosti s nimi se totiž může objevit i velké množství nevhodného obsahu.

Twitter tyto zprávy zatím odmítá komentovat. Očekává se, že Musk bude s hlavními inzerenty osobně jednat a zodpovídat jejich dotazy.

Twitter je na reklamě do velké míry závislý, neboť z ní vychází 90 procent jeho příjmů. Musk se nyní snaží pole výdělků ze sociální sítě rozšířit, a to například zpoplatněním ověřených účtů, které mají stát měsíčně osm dolarů, v přepočtu necelých 200 korun.

Zároveň chce propustit velké množství pracovníků. Podle agentury Bloomberg se má jednat o 50 procent pracovníků, tedy zhruba 3500 lidí.