Vyhledávání není dokonalé, umělá inteligence by mohla lépe pochopit uživatele, věří novinář Koubský

Nástroj by měl fungovat jako nová funkce uvnitř Chat GPT, která bude na dotazy uživatele odpovídat formou konverzace a výsledky bude zobrazovat jako celistvý text i seznam odkazů – jako je tomu třeba v případě Google či Seznamu.

Uživatelé budou moct klást i doplňující otázky, a tak získávat k tématu hlubší informace.

Petr Koubský, redaktor Deníku N, si myslí, že je syntéza mezi generativní umělou inteligencí a webovým vyhledáváním logickým krokem. „Je vlastně otázka, co je v této syntéze důležitější, jestli umělá inteligence, anebo vyhledávač,“ ptá se novinář.

„Myslím, že ta spousta zkušeností s webovým vyhledáváním, které má především Google a do určité míry i Microsoft, se nedá jednoduše pominout. A že to je možná důležitější ingredience. OpenAI má sice umělou inteligenci, ale nemá vyhledávač, není to jeho technologie. A to může být slabina,“ předpokládá Koubský.

Proto je podle něj pravděpodobnější, že se spojením vyhledávače a AI přijde jiná firma než OpenAI. „Já bych v této soutěži sázel především na Google, který umí obojí, umělou inteligenci i vyhledávání,“ dodává Koubský.

Vyhledávání není dokonalé

Styčné body mezi umělou inteligencí a vyhledávači se dají najít už dnes. Přesto je podle Koubského umělá inteligence natolik zdokonalená, že o AI nelze mluvit jen jako o pokračování vyhledávačů.

„Došlo k celé řadě zásadních technologických myšlenkových obratů. Stanovit hranici, kde končí umělá inteligence a už je to inteligentní software, to je dneska velice složitá věc. V zásadě je zbytečné snažit se takovou čáru namalovat,“ komentuje Koubský.

Search GPT podle obrázků, které OpenAI zveřejnila, vypadá spíše jako rozšířené rozhraní, než jako nová funkce. „Je to škoda, protože vyhledávání není dokonalé,“ hodnotí novinář Deníku N.

„Když hledáme na internetu, velice často nenajdeme to, co doopravdy chceme najít, anebo nám to trvá velice dlouho. Je to komplikovaná úloha. Právě tady je prostor pro umělou inteligenci, aby dovedla o trochu lépe pochopit, co ten člověk vlastně chce, a předložila mu tu informaci,“ navrhuje Koubský a uvádí příklad:

„Je to vidět třeba na tom, co dělá Google Gemini – ohromně se tam snaží, aby tento problém vyřešili.“

Společnost OpenAI uvedla, že jedná i s provozovateli webů, kterým se kvůli umělé inteligenci sníží návštěvnost. Údajně by jim měla poskytnout nástroj, díky kterému budou schopni ovlivnit, jak se budou jejich články ve výsledcích vyhledávání objevovat.

„Nová technologie, která je uživatelsky přitažlivá, se prosadí,“ je přesvědčený Koubský.

„Na druhou stranu je nemyslitelné, aby všechnu smetanu z toho slízli jenom provozovatelé nové technologie. Budou se muset nějak rozdělit s tvůrci obsahu. Všichni budou mít pocit, že jsou to oni, kdo jsou ošizeni. Přesto to nějak bude fungovat,“ věří redaktor Deníku N.

Umělá inteligence v supermarketech, publikování státního softwaru pro všechny zdarma a chyba v elektronických dokladech, to jsou další témata pořadu Online Plus. Poslechněte si ho v audiu v úvodu článku.