Občané EU můžou do středy vyslovit nesouhlas s použitím svých dat pro vývoj AI. Plánuje to Meta

Společnost Meta chce sbírat data z facebooku a instagramu pro trénink nové umělé inteligence. Mohla by tak využít všechny příspěvky a fotografie svých aktivních uživatelů vzniklé od roku 2007. Není přitom jasné, jak získaná data použije. Občané Evropské unie však mají do středy 26. června stále možnost použití svých dat zabránit vyplněním krátkého formuláře. Praha 12:31 26. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Meta využije příspěvky uživatelů pro trénink umělé inteligence (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pro trénink umělé inteligence Meta může použít osobní informace, včetně fotek blízkých a dětí, vlastních výtvorů a příspěvků. Firma o ně přitom nemusí požádat, využívá totiž institutu „oprávněného zájmu“ s odůvodněním, že bez těchto dat by nemohla dále podnikat.

Společnost neupřesňuje, k čemu získané údaje použije ani o jaký typ umělé inteligence se jedná. Hájí se však tím, že jedná „v nejlepším zájmu uživatelů“, a slibuje Evropanům lepší služby, pokud se použije více dat o evropské kultuře, společnosti a historii.

Zásah do soukromí pro dobrou věc? Zrušit šifrování zpráv by nemuselo dopadnout dobře Číst článek

Podle kritiků je však hlavním záměrem firmy byznys a uvádí, že se Meta snažila upozornění na využívání osobních údajů skrýt. Většina lidí na celém světě ani nemůže svá data bránit, občané Evropské unie ale mají možnost vznést námitku.

Pro vyplnění formuláře na facebooku je nutné uvést zemi původu, e-mailovou adresu a zdůvodnění. Svou stížnost je možné obhájit například ochranou osobních údajů, zásahy do soukromí nebo odkázáním se na legislativu GDPR.

Podobný formulář mohou využít i uživatelé instagramu, případně je možné dohledat ho skrze Centrum ochrany soukromí. Odeslání žádosti musí uživatel stvrdit šestimístným kódem, který mu společnost Meta zašle na e-mailovou adresu.

Společnost NOYB (None of your Business) považuje postup sociální sítě za protiprávní a podává hromadné stížnosti na příslušné úřady v jednotlivých zemích EU.