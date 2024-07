Google cílí na uhlíkovou neutralitu, emise ale za pět let navýšil o 48 procent. Na vině je umělá inteligence

Americká technologická společnost Google ze skupiny Alphabet za posledních pět let navýšila emise skleníkových plynů o 48 procent. Příčinou je rozšiřování datových center v důsledku požadavků systémů umělé inteligence (AI). Ty tak ohrožují ambiciózní cíl firmy dosáhnout do roku 2030 uhlíkové neutrality. V úterý na to upozornil britský deník Financial Times.

