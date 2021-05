Brno hledá díry v potrubí z vesmíru. Satelit ve městě odhaluje skryté úniky pitné vody

Satelit ve vesmíru, který hledá vodu na cizích planetách, zároveň na Zemi odhaluje prasknutá vodovodní potrubí. Technologii z oběžné dráhy začalo nově využívat Brno. Městské vodárny si objednaly snímkování potrubí, které díky odlišnostem ve slanosti půdy dokáže odhalit úniky vody. A to tak nenápadné, že by na ně vodárníci normálně nepřišli. Brno 6:20 8. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brněnské vodárny díky satelitu z vesmíru odhalují úniky pitné vody | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Kšírova ulice na jihu Brna je kousek od místní hospody dočasně zúžená. Z obou stran silnice zejí dvě díry obehnané červenobílými páskami.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeho si člověk na ulici nevšimne, to odhalí satelit z oběžné dráhy Země. Vesmírnou technologii začaly nově používat Brněnské vodárny a kanalizace

„Tady šlo o poruchu na vodovodní přípojce, kdy voda unikala do kanalizace,“ ukazuje na jednu z děr Jiří Kalivoda, vedoucí diagnostiky vodovodní sítě Brněnských vodáren a kanalizací.

Voda unikala slabě, ale nepřetržitě. „To jsou úniky, které jsou drobné a těmi prostředky, které jsme doposud používali, tak velmi obtížně zjistitelné. Narazilo by se na ně buď náhodně, nebo při rekonstrukci, nebo při nějakém větším zhoršení,“ vysvětluje místopředseda představenstva vodáren Jan Zámečník z KDU-ČSL.

Třetinu Brna ráno zasáhl rozsáhlý výpadek pitné vody. Dodávky vody se odpoledne podařilo obnovit Číst článek

Na co by tak vodárny běžně nepřišly, to odhalí družice na oběžné dráze - 628 kilometrů nad zemským povrchem. Ta vysílá dolů na Zemi impulsy. Rozhodující je pak to, jak se „odrazí“ od půdy zpět. Ovlivňuje to míra salinity, tedy slanosti půdy, která je nižší v případě, že do ní pitná voda uniká.

„Nechali jsme zmonitorovat oblast 440 kilometrů vodovodní sítě. Z toho jsme obdrželi 45 možných míst s únikem vody. A půlku už jsme prověřili našimi pracovníky, kteří zpracují korelační měření a taky odposlechy půdními mikrofony a odposlechovými tyčemi,“ dodává Kalivoda.

Skryté úniky vody

A z půlky prověřených míst vzešlo osm skutečných případů objevené poruchy.

„Těch osm skrytých úniků vody má celkový průtok dva litry za vteřinu. Kdybychom to vyjádřili jako množství proteklé za jeden rok, tak by to bylo 63 tisíc metrů krychlových uniklé pitné vody. To je 21 padesátimetrových lužáneckých bazénů nebo také spotřeba vody pro 1600 obyvatel za rok,“ vypočítává ztráty Kalivoda.

V Dolních Počernicích praskl vodovodní řad, do vzniklé jámy se propadla dvě auta Číst článek

Předplacení snímkování z japonské družice Alos-2 zatím vodárny vyšlo na půl milionu korun. A už teď se zdá, že se nákup vyplatil.

„My jsme schopní spočítat, při jakém počtu litrů by to bylo kolik peněz, a ten objem skrytých úniků, které jsme pomocí této technologie odhalili, už skoro dosahuje k tomu půl milionu,“ říká Zámečník.

Pilotní projekt v Brně potrvá do podzimu. Stejnou službu v Česku využívají i jiné vodárenské firmy. Poskytuje ji izraelská společnost Utilis, které se už hledání úniků vody v minulých letech osvědčilo třeba v Texasu, Makedonii, Thajsku nebo Argentině.