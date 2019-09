V krizových situacích vyrobí pitnou vodu až pro sedm tisíc obyvatel, odvést ji můžete osobním autem

Vejde se na přívěsný vozík osobního auta a do hodiny vyrobí pitnou vodu z téměř jakékoliv vody. Mobilní vodárna zrychlí a zkvalitní dodávku pitné vody při krizových situacích nebo v místech bez vodovodů, jako jsou třeba hudební festivaly. Na rozdíl od dosud běžných cisteren bude voda z ní stále čerstvá. Projekt se navíc letos dostal do finále ekologické soutěže. Brno 10:30 8. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mobilní úpravna vody Hutira Vision. | Zdroj: E.ON Energy Globe

„Prvním stupněm čištění vody je čeřič, nachází se za těmi modrými nádržemi. To je takové srdce té úpravny,“ vysvětluje výkonný ředitel společnosti Hutiravision Petr Hajný.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vodárnu si obvykle představíme jako velkou továrnu. Tahle se ale vejde na přívěsný vozík osobního auta.

Přívěsný vozík s třemi výraznými modrými nádržemi je zařízení, které umožňuje pracovat s povrchními vodami, které mají proměnlivou kvalitu. „Voda velmi často bývá znečištěná takovým tím viditelným zákalem. Je tam hodně nerozpuštěných látek,“ popisuje Hajný, s čím se tato čistička umí vypořádat.

„Do jednoho čeřiče se vejde jeden a půl kubíku vody hodinově a od toho se odvíjí celý výkon toho zařízení. Takže tato úpravna na přívěsném vozíku dokáže za jednu hodinu vyprodukovat zhruba kubík a půl pitné vody. Když to přepočítáte na litry, tak dostáváte někde přes 30 tisíc litrů na den,“ uvádí Hajný.

Toto zařízení je určeno do krizových situací, nepočítá tedy se spotřebou 100 litrů vody na obyvatele na den, ale spíše třeba se spotřebou tři až pět litrů. S tímto strojem je tedy možné pitnou vodou zásobovat okolo sedmi tisíc obyvatel.

Voda z bahna

„Když to přistavíte k řece, tak si tím velmi zjednodušíte logistiku, distribuci vody z nějakého vzdálenějšího zdroje,“ dodává Hajný.

Součástí čeřiče je samostatná akumulační nadrž, kde přepadává čistá voda. Ta je poté čerpadle vháněna na soustavu tlakových filtrů.

Nedostatek pitné vody? V mnoha obcích už nastal, i když o tom lidé nemusí vědět, říká hydrolog Rieder Číst článek

„Je to stejný princip jaký lidé znají u bazénů, tlakových či pískových filtrů. My akorát využíváme jiné náplně než bazény. V jednom z těch filtrů je speciální náplň různých látek, která má tu schopnost, že dokáže z vody odstranit nejen ty nerozpuštěné látky, ale dokáže na sebe navázat i jiné znečišťující látky ve vodě. V těch dalších filtrech máme potom náplně z aktivního uhlí, které dokáže upravit senzorické vlastnosti vody, chuťové vlastnosti a mnoho dalšího,“ popisuje Hajný.

Jak ale dodává, i tato čistička má své limity. „Pokud bychom šli do extrémních podmínek a dali čerpadlo k výtoku kanalizace nebo nějakého velké chemického znečištění, tak tam by samozřejmě mohl nastat problém. Ale například u povrchové vody, kde bývá problém obrovský zákal nebo bahno, na to je tato úpravna velmi dobře připravena. Tam si troufnu říct, že s tím by nebyl problém. Testy máme potvrzené i laboratorními rozbory vody,“ říká Hajný.

Před dvěma lety při praktickém čištění mobilní úpravnu vody vyzkoušel Jihomoravský kraj, podle Jiřího Klementa z Krajského úřadu se osvědčila. „Praktická ukázka činnosti úpravny velmi zaujala členy bezpečnostní rady Jihomoravského kraje,“ říká Klement.

Úpravna vody na vozíku má vlastní elektro centrálu, může tak fungovat i bez připojení do elektrické sítě.