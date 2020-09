Střet s mikroby z vesmíru by naší imunitě dělal potíže. Odolnost vědci zkoumali na 20 vzorcích

Život možná existuje i mimo planetu Zemi. Z pokusu britských vědců ale plyne, že náš imunitní systém zatím není na případné setkání s mimozemskou infekcí dost vybaven. Zabývali se tím zvláště kvůli ochraně zdraví týmů, které se chystají hledat stopy života ve vzorcích z Marsu, Venuše nebo měsíců Jupitera. Praha 21:52 26. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vědci z universit v Aberdeenu a Exeteru se rozhodli vyzkoušet odolnost naší imunity na 20 aminokyselinách, které se našly v meteoritech. Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Představa, že astronauti s sebou z vesmíru dovezou i neznámé živé organismy, třeba mikroby, není jen nápad ze sci-fi románů. Znamenalo by to reálnou hrozbu pro zdraví jednotlivců i populací. Studie o tom vyšla v časopisu Microorganisms.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou Laboratoř o obraně proti infekcím z vesmíru, rozpoznávání tváří a vnímání magnetismu ve zvířecí říši. Moderuje Martina Mašková

Vědci z universit v Aberdeenu a Exeteru se rozhodli vyzkoušet odolnost naší imunity na 20 aminokyselinách, které se našly v meteoritech. Sestavili z nich a z „pozemských“ aminokyselin delší řetězce, peptidy a sledovali reakci lidských obranných T-buněk na ně.

„Jsme uděláni z bílkovin, které se skládají z aminokyselin,“ vysvětluje molekulární genetik a bioinformatik Jan Pačes. Připomíná, že život na planetě závisí na 20 aminokyselinách, které slouží jako stavební materiál.

„Jsou takzvaně chirální, otáčejí rovinu polarizovaného světla nalevo nebo napravo,“ upozorňuje badatel. V pokusu britských vědců se při chemické syntéze půlka molekul otáčela nalevo a půlka napravo. V živých organismech jsou aminokyseliny pouze levotočivé.

Budou nás sledovat nanosatelity? Slovenský startup Spacemanic skládá družice jako kostky lega Číst článek

V meteoritech jsou ale aminokyseliny, které se pozemských živých organismech nevyskytují Zajímavé je, že světlo také stáčejí vlevo„Někdo to vydává za důkaz, že tam život je, jiný to považuje za vlastnost vesmíru,“ říká Pačes.

Ať už tyto chemické vlastnosti hrají, či nehrají důležitou roli, odpověď naší imunity na aminokyseliny z vesmíru byla v pokusu britských odborníků daleko méně výrazná, než reakce na aminokyseliny pozemské.

Účinnost obranných T-buněk v případech dvou těchto látek, isovalinu a kyseliny beta-aminomáselné, byla slabší o desítky procent.

Nepřipravený život

„Je to úplně nové, život na Zemi na to asi nebude úplně připraven. To vidíme i na koronaviru, který je pro lidstvo nový, a proto nám dělá potíže,“ přirovnává výsledky výzkumu k realitě dnešních dnů molekulární biolog.

Souzní s těmi kolegy, kteří soudí, že kdyby opravdu vznikl život nezávisle na Zemi, mohl by být založen na bílkovinách, které by byly složeny z jiných aminokyselin, než život na zemi.

Vědci zdůrazňují, že stejně jako my se máme mít na pozoru před organismy z vesmíru, případný pozemský mikroorganismus zavlečený na Mars nebo Venuši by mohl zmařit léta úsilí astrobiologů. „Kdyby tam stopy života byly, mohli bychom je tímto způsobem zničit,“ dodává Jan Pačes.

Ohrožená zvířata

„Odlišnost aminokyselin z vesmíru může dodat na váze odpůrcům teorie vzniku života na základě materiálu z vesmíru,“ komentuje výsledky britské studie zoolog Miloš Anděra.

Upozorňuje, že mimozemské mikroorganismy by byly novou výzvou nejen pro člověka, ale mohly by také razantně zasáhnout do ekosystémů. „Mohly by dělat potíže ostrovním zvířatům,“ uvádí příklad zoolog.

Ostrovní druhy se vyvíjejí stranou ostatních, jejich nepřáteli bývají například dovezené kočky nebo krysy. Například neznámé viry by mohly ohrozit existenci celých druhů.

„Prasečí mor likviduje populace prasat, jiný populace ondater,“ vysvětluje Miloš Anděra. Jako další příklad uvádí působení myxomatózy na králíky. Po pokusu regulovat jejich počty v Austrálii v 50. letech 20. století se toto virové onemocnění postupně rozšířilo do celého světa.

Poslechněte si celou Laboratoř o obraně proti infekcím z vesmíru, rozpoznávání tváří a vnímání magnetismu ve zvířecí říši.