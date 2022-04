Hurvínek bude prvním loutkonautem. Jeho skleněnou figurku vynese do stratosféry Muskova raketa

Po Krtečkovi se do vesmíru podívá další český hrdina dětských srdcí. Hurvínek. Vydá se do stratosféry vydá na palubě družice Planetum1. O jejím vyslání se ví už od loňského roku, speciální pasažér byl ale odtajněn až nyní. Při mimořádné tiskové konferenci to oznámila ředitelka divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Kirschnerová spolu s ředitelem Planetária Praha Jakubem Rozehnalem.

