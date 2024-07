Na Měsíci jsme objevili podzemní jeskyni, hlásí vědci. Astronauti by ji mohli využít jako útočiště

Jeskyně má podle dat NASA přibližně 80 na 45 metrů, je asi 150 metrů pod povrchem a uvnitř je poměrně stabilní teplota.

Jak píše britský deník The Guardian, astronauti by tam byli chránění před škodlivým kosmickým a slunečním zářením nebo mikrometeority. Dostat se do ní se zřejmě dá z největší dosud známé měsíční propasti v Moři klidu.

Podle Roberta Wagnera z Arizonské státní univerzity je ale do propasti nutné sestoupit 125 metrů. Stěny jsou přitom strmé a tvořené sutí, která by se při pohybu po ní sesunula. Takže přístup na místo by vyžadoval rozsáhlou infrastrukturu.

3D model jeskynního tunelu | Foto: University Of Trento/NASA

Jeskyně je pravděpodobně „lávový tunel“. Jde tedy o jeden z obrovských tunelů vytvořených sopečnou činností. Napojují se na ně propasti, které měsíční sondy objevily poprvé před více než 10 lety.

Měsíční jeskyně byly ale posledních více než 50 let záhadou, jak uvedli Leonardo Carrer a Lorenzo Bruzzone z univerzity v italském Trentu.

Jsou tedy rádi, že existenci jedné se povedlo prokázat. Podrobnosti v časopise Nature Astronomy.

Mimochodem je to 400 kilometrů od místa, kde přistáli první lidé, kteří se prošli po měsíci - američtí astronauti Neil Armstrong a Buzz Aldrin. Jejich mise Apollo 11 k Měsíci odstartovala přesně na den před 55 lety.

Měsíční jáma na snímcích NASA | Foto: NASA/GSFC/Arizona State University