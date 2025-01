NASA jako astronomický snímek dne vybrala fotografii českých autorů. Zachytili přelétající kometu

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) jako Astronomický snímek dne zveřejnil v neděli fotografii od dvou českých astronomů. Snímek nese název Mnoho ohonů komety G3 ATLAS, jeho autory jsou Martin Mašek z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a Jakub Kuřák z Klubu astronomů Liberecka České astronomické společnosti. Informoval o tom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě. Praha 18:51 27. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku bylo možné na ranní obloze zahlédnout vyfotografovanou kometu naposledy v neděli, z jižní polokoule byla ale její viditelnost lepší a podle Kuřáka ji ještě 27.1. mohou lidé v jižních šířkách sledovat | Foto: Martin Mašek a Jakub Kuřák | Zdroj: Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Kometa má na fotografii více ohonů. „Důvodem bylo sluneční záření, což způsobilo, že tam bylo tolik ohonů a boční ohony, které se projevují u mála komet a jsou vzácné,“ řekl Kuřák.

Na dálku se českým astronomům pomocí jednoho ze sítě přístrojů FRAM podařilo zaznamenat a zpracovat detaily ve složitém ohonu komety C/2024 G3 při jejím západu nad Chile nedaleko observatoře ESO Paranal.

Z pátku na sobotu bude možné pozorovat meteorický roj Geminidy. Nejlepší viditelnost nastane po půlnoci Číst článek

V Česku bylo možné na ranní obloze zahlédnout vyfotografovanou kometu naposledy v neděli, z jižní polokoule byla ale její viditelnost lepší a podle Kuřáka ji ještě v pondělí mohou lidé v jižních šířkách sledovat.

„Myslím si, že NASA snímek vybralo, neboť jsme jedni z mála, kteří ji (kometu) zvládli vyfotografovat v takovém detailu a s několika ohony a strukturami v těch ohonech,“ uvedl Kuřák.

Zajímavostí je, že kometa C/2024 G3 přinesla úspěch českým astronomům před 13 dny, když se do výběru Astronomického snímku dne NASA dostal také fotograf z Fyzikálního ústavu v Opavě. Kometa byla tehdy viditelná za úsvitu na severní polokouli.

Astronomický snímek dne NASA (APOD – Astronomy Picture of the Day) je podle Horálka prestižní ocenění, které každodenně vybere a doplní popisem tým editorů, kteří spolupracují s NASA. Mottem APOD je „Objevujte vesmír“. Vznikl v roce 1995. Texty jsou překládány do 23 jazyků, včetně češtiny, o kterou se od roku 1999 stará Josef Chlachula. APOD sledují na sociálních sítích miliony lidí denně.

Mezi české fotografy, kteří se v minulosti objevili v tomto prestižním výběru, patří například Pavel Gabzdyl, Lukáš Veselý, Petr Horálek, Pavel Spurný, Miloslav Druckmüller, Pavel a Roman Cagašovi nebo Jaroslav Fous.