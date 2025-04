Každý třetí Čech má ztukovatělá játra. Bez změny životního stylu hrozí cirhóza i rakovina

Játra jsou motorem metabolismu. Pokud nefungují správně, ovlivňuje to celý organismus – od stavu pokožky přes trávení a imunitní systém až po činnost mozku. Lékaři upozorňují, že jejich takzvané ztukovatění, které postupně vede k nevratnému poškození orgánu, postihuje až třetinu Čechů. Nemocná játra přitom nijak nebolí. Magazín Experiment Praha 20:37 27. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Játrům, ale i dalším orgánům v těle prospívá středomořská strava (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Na tomto obrázku můžeme v jaterních buňkách vidět takové bílé obláčky, což jsou právě tukové kapénky,“ ukazuje Jiří Slíva, přednosta Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a dodává, že u zdravých jater se s nimi prakticky nesetkáte.

„Když máte třeba oslavu, hodně bujarou, máte tam i alkohol, nejenom chlebíčky, provedete si biopsii jater a podíváte se pod mikroskop, tak tam také tukové kapénky uvidíte,“ přibližuje pro Radiožurnál lékař.

„Ale je to zcela vratná záležitost. Jestliže neslavíte každý den, tak se s tím játra poperou a žádný problém není,“ vysvětluje.

Játra zdaleka neničí jen alkohol

Játra totiž mají výjimečnou schopnost regenerace. Patří k několika málo orgánům v lidském těle, které se dokážou obnovit i po vážném poškození.

„Udává se, že nám stačí zhruba čtvrtina původní jaterní tkáně na to, aby obnovila svoji funkci do původního rozměru,“ doplňuje expert a zdůrazňuje, že rozvíjející se poškození je ale zapotřebí podchytit včas.

„Jakmile se dostanete do stadia fibrózy, nedej bože cirhózy, tak tam už není z čeho brát. Jaterní tkáň je natolik poškozená, že obnova už v zásadě není možná,“ varuje Slíva.

Z celkového počtu jaterních nemocí tvoří ztukovatění jater skoro polovinu případů.

„Trápí velkou část populace, postihuje zhruba jednu třetinu. V některých zemích je to dnes už jednou z vedoucích příčin jaterní transplantace. Takže představa ‚mám nemocná játra, jsem alkoholik‘ zdaleka není pravdivá,“ poznamenává lékař.

Játra jsou přitom pro naše tělo nepostradatelná. Fungují jako očišťovací továrna organismu, navíc zpracovávají živiny, ukládají energii a produkují žluč pro trávení tuků. Jsou taky důležitá pro regulaci hormonů, hladiny cukru v krvi a tvorbu některých bílkovin.

Problém ale je, že lidé často o nemocných játrech nevědí, protože nebolí. Jaterní problémy tak v současnosti můžou lékaři odhalit jen díky krevním testům nebo ultrazvuku jater. Žádné všeobecně účinné léky však neexistují.

Co dělat pro zdravá játra?

Tomáš Vařeka ze IV. Interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze proto doporučuje sledovat svou tělesnou hmotnost a víc se hýbat.

„Bohatě stačí nepřibírat. Druhá věc je zdravý příjem potravy – to znamená sledovat, co doopravdy jíme, a to i množství a kvalitu. A potom to nejpodstatnější je pravidelná pohybová aktivita. Nemusí být cílená, stačí chůze. Pro zdravá játra stačí denně chodit 10 tisíc kroků,“ vyjmenovává.

Játrům, ale i dalším orgánům v těle prospívá podle Vařeky takzvaná středomořská strava – nízkotučné potraviny, celozrnné pečivo, dostatek zeleniny, ovoce a samozřejmě konzumace ryb.

„To je největší problém pro českou populaci, stále kulháme za Evropou. Takže ryby, vyřazení červeného masa, a když už, tak zvěřina a drůbež,“ doporučuje.