V NASA si je proklepli i astronauti. Čeští studenti uspěli ve světové soutěži

Absolvent Gymnázia Ústí nad Orlicí Viktor Adámek byl součástí skupiny českých středoškoláků ve finále prestižní mezinárodní soutěže Conrad Challenge. Hostilo ho ústředí americké vesmírné agentury v Houstonu. „Reakce astronautů na náš projekt byly lepší než samotné vítězství," řekl Českému rozhlasu. Pardubice 23:10 29. července 2024

Studenti oslnili porotu s projektem na dálkovou opravu nefunkční družice. „Na oběžné dráze máme satelit, který nekomunikuje a potřebovali bychom ho znovu přivést do nějakého funkčního stavu. Posvítíme na něj nějakým laserem, svým způsobem ho vylekáme, zrestartujeme a budeme moci poslat zprávu, díky které by zase mohl začít komunikovat,“ popsal Adámek.

Restart satelitu laserem

Celý pětičlenný tým LASAR se skládá z lidí, kteří se zajímají o vesmír. „K myšlence restartování satelitu jsme přišli díky našemu mentorovi Janu Spratkovi z Planetária Praha. To má právě satelit, který přestal komunikovat. Snažili jsme se přijít na něco, co by se hodilo do vesmírného kontextu, co by nás bavilo a zároveň se hodilo do českého prostředí. Začali jsme se tomu věnovat naplno a přišli jsme s touhle myšlenkou. Z toho, co jsme hledali, tak nějaké restartování pomocí laseru ještě nikoho nenapadlo.“

Sestava týmu kolem Viktora? Simon Klinga, Anna Krebsová, Boris Brovkin a Richard Nikel. „Kluci jsou z Brna a okolí, Anička je z Plzně a já z Českých Libchav. Dali jsme se dohromady před internet. Většinu práce jsme dělali on-line. Sejít se takhle v pěti lidech je občas docela náročné. Prezentaci jsme dlouho před soutěží cvičili a trénovali. Měli jsme ji opravdu propracovanou, což porotu zaujalo. Šlo spíš o vystoupení. Byla to velice rychlá, dynamická prezentace.“

Přímo na místě bylo nějakých 20 týmů z celého světa. V prvním kole jich byly asi dva tisíce. „V naší kategorii jsme získali dvě ceny, což se nikomu nepovedlo.“

Nadšení expertů

Mladí výzkumníci získali kladné reakce od odborníků, se kterými se v Houstonu díky soutěži mohli osobně potkat. Nadšená byla i zakladatelka soutěže Nancy Conradová, manželka zesnulého Peta Conrada, třetího člověka na Měsíci. „Tyhle reakce byly lepší než samotné vítězství. Když se bavíte s astronauty, kteří byli ve vesmíru a ti se vás ptají na záludné otázky, snaží se vás nějak nachytat, ale na konci uznají, že to máte docela pěkně promyšlené a že vám fandí, tak to je skvělý pocit,“ řekl Adámek.

Lidi, já chápu že v ČR ještě spíte, ale já se vám s něčím svěřím už teď a třeba vám tím vykouzlím lepší ráno.



TA NAŠE DĚCKA TO TADY PROSTĚ OVLÁDLA!



Jako jediný tým vyhrál dvě ceny ze tří možných!



Až teď jsem pochopil, že ta fascinace naším týmem nebyla od Američanů jen... pic.twitter.com/JFKU9qfeHu — Jan Spratek (@spratek_jan) April 27, 2024

Vyhlášení bylo v Americe v deset hodin večer, zatímco v Česku vládla hluboká noc. „Náš mentor napsal tweet, který se v tu chvíli stal nejsledovanějším tweetem dne. Během největšího návalu ohlasů jsme spali v letadle na cestě domů. Užívali jsme si to, ale vždy s takovou mezerou, kdy jsme nemohli být na internetu. Teď si užíváme besedy, rozhovory a doufáme, že tím třeba dokážeme někoho inspirovat k něčemu podobnému.“

Za odměnu studenti získali stipendia na americké univerzity. Třeba Adámek toho ale nevyužije. Jde studovat fyzikální inženýrství na ČVUT v Praze.

