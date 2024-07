Starliner se vrátí nejdřív 20. srpna. Astronauti jsou profesionálové, nebezpečí jim nehrozí, míní odborník

Představitelé amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) přiznali, že nevědí, kdy se budou moci vrátit na Zemi dva astronauti z lodi Starliner. Původně oba měli zůstat ve vesmíru osm dní. Kvůli vadným tryskám lodi Starliner tam ale zůstávají už déle než měsíc a půl. „Jde o to, aby byla pochopena závada a aby se už víckrát neopakovala,“ zdůvodňuje zpoždění v rozhovoru pro Český rozhlas Plus odborník na kosmonautiku Dušan Majer. Rozhovor Praha 17:40 28. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Barry Wilmore a Sunita Williams | Foto: Joe Skipper | Zdroj: Reuters

Jak mimořádná situace to je a kdy nejdříve je možné, že by se oba astronauti mohli vrátit?

Záleží, jak chápeme slovo „mimořádná“. Pokud bychom ho chápali v tom smyslu, jak často taková situace nastává, tak můžeme říct, že to rozhodně není běžná situace. Na druhou stranu chci všechny posluchače uklidnit, že skutečně nejde o to, že by astronauti, kteří se mají ve Starlineru vracet, tedy Barry Wilmore a Sunita Williams, byli v nějakém ohrožení. To opravdu nehrozí. Jde skutečně spíše o to, aby byla pochopena závada, aby se už víckrát neopakovala a aby se nasbírala data.

Co se týče druhé části otázky, kdy bychom mohli očekávat návrat kosmické lodi Starliner, aktuálně to vypadá, že by to mohlo být někdy na konci srpna. Hovoří se o tom, že nejdříve 20. Ale samozřejmě bude všechno záležet na tom, jak NASA a firma Boeing vyhodnotí data ze zkoušek a simulací, které už několik týdnů probíhají.

Viděl jsem video, ve kterém astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici, včetně dvojice ze Starlineru, předvádějí, jak by vypadala olympiáda ve vesmíru a jak jednoduché je ve stavu beztíže zvedat činku nebo vrhat koulí. Je tam velmi milý vzkaz sportovcům, kteří se účastní pařížské olympiády. Astronauti, včetně dvou ze Starlineru, vypadají, že mají dobrou náladu. Jak velkou psychickou zátěží pro ně tato situace může být? Měli letět do vesmíru na osm dní a už jsou tam přes 50. Vy navíc říkáte, že minimálně další měsíc tam zůstanou.

Jsou to profesionálové. To je tvrzení, kterým musím začít. Oni jsou zvyklí na to, že lety do vesmíru nejsou jednoduché. A zvlášť, když vyrazí na misi, která ještě není provozní, ale je to pilotovaná testovací mise. Je to taková třešnička na dortu, kterou má celý několikaletý certifikační proces skončit.

Jsou zvyklí na to, že ne všechno může ještě být stoprocentní. Hlavně, a to je potřeba zdůraznit, oni jsou si dobře vědomi toho, že spolupracují s pozemním střediskem NASA a Boeingu a mají za sebou stovky nebo tisíce lidí, kteří se snaží udělat všechno pro to, aby jejich návrat byl bezpečný.

Dobře vědí, že nikdo nebude riskovat jejich zdraví nebo dokonce životy. Taková symbióza panuje v NASA už dlouhé roky. Astronauti a pozemní tým mají společný cíl, aby mise proběhla úspěšně. Astronauti tudíž věří pozemnímu středisku a už jsou za ty roky vytrénovaní.