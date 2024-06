Autem k moři? V Rakousku mohou řidiči místy dostat pokutu za to, že se snaží objet kolonu

Možná i vy plánujete o prázdninách vyrazit k moři autem, například do Chorvatska nebo Itálie. Kromě toho, že si zabalíte vše na dovolenou, je také nutné na cestu připravit vaše auto. A po cestě dodržovat nejenom předpisy zemí, kterými projíždíte, ale také několik základních doporučení. Seriál Praha 12:52 24. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cesta autem na dovolenou může být pohodlná. Důležité je se ale na trasu do zahraničí připravit (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Základem je zkontrolovat technický stav svého auta – tedy hlavně motoru, pneumatik, kapalin a podobně. Dobré je se také podívat na klimatizaci a případně ji vyčistit. Řidiči by si navíc měli dát pozor, aby měli platné všechny doklady, které do zahraničí potřebují.

„Řidičský průkaz občanský průkaz nebo pas a doklad o zdravotním pojištění. Samozřejmě i auto má nějaké doklady – osvědčení o registraci, takzvaný malý techničák, zelenou kartu s tím, že máme vozidlo pojištěné,“ vyjmenovává potřebné doklady dopravní expert Roman Budský z platformy Vize Nula.

Pro pojištění auta je nutným základem povinné ručení. A pokud lidé nemají havarijní pojištění, měli by ho aspoň pro cestu do zahraničí zvážit.

„Za rok 2023 bylo v dovolenkových státech 2100 nehod. V Chorvatsku bylo 245 nehod našich klientů. Je vidět, že se nehody v zahraničí během dovolených stávají. A je dobré pamatovat jak na asistence, tak havarijní pojištění,“ doporučuje Vladimír Krejzar z České kanceláře pojistitelů.

Zároveň zmínil asistenční služby, u nich je dobré si pro případ dopravní nehody zjistit, jestli jsou v pojištění zahrnuté.

Lidé by si ale hlavně měli trasu správně naplánovat – vědět, přes jaké důležité body vede, a zjistit si případné poplatky. Tedy za dálniční známky anebo mýtné. Třeba ve Slovinsku vyjde letos sedmidenní známka na necelých pět set korun.

„Pokud jde o Rakousko, mohu sáhnout po jednodenní známce. Ta přibližně vyjde na 210 korun. A Chorvatsko na začátku sezony ceny pravidelně navyšuje, vychází to podle délky úseku, je to asi šest eur na 100 kilometrů,“ dodává mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota.

Podle něj zdražovalo třeba i Maďarsko, tam vyjde jednodenní známka přibližně na 320 korun.

Pozor na předpisy

Důležité je dávat pozor na dopravní předpisy v zahraničí – hlavně dodržování maximální povolené rychlosti nebo nepoužívání telefon za volantem. Podle Siroty to například policisté v Chorvatsku důsledně kontrolují.

V Rakousku můžou řidiči na některých úsecích, například na hlavním tahu směrem na Itálii, dostat pokutu za to, že sjedou z dálnice na silnici nižší třídy, pokud se pouze snaží objet kolonu. Na některých úsecích dálnic v Rakousku mohou také řidiči narazit na značku omezující maximální rychlost například na 100 km/h doplněnou nápisem IG-L. Důvodem zpomalení je ochrana životního prostředí, pokud lidé pravidla poruší, hrozí jim vysoké pokuty nebo i zákaz řízení.

Pravidelné přestávky

Jak by se řidiči měli chovat na cestě, zvlášť pokud je dlouhá? Často doporučované jsou například pravidelné přestávky. Podle Romana Budského z Vize Nula jsou důležité hlavně kvůli pozornosti řidiče.

„Po čtyřech hodinách se reakční doba řidiče zvyšuje o polovinu a riziko, že způsobí dopravní nehodu, roste na dvojnásobek. Pokud budeme sedět za volantem šest hodin, tak riziko, že způsobíme dopravní nehodu, je osminásobné. Doporučuje se po dvou a půl hodinách hodinách udělat krátkou přestávku na 10 nebo 15 minut,“ přibližuje.

Řidiči by se podle něj měli střídat, pokud je to možné. A je důležité udržet pozornost až do konce cesty.

„Ze statistik víme, že hodně závažných nehod se stává na posledních zhruba 40 nebo 50 kilometrech. Je to dáno tím, že řidiči na konci cesty vypnou, protože mají pocit, že jsou již v prostředí, kde to znají nebo že už jsou skoro v cíli,“ dodává ředitel BESIP Tomáš Neřold.

A pokud lidé cestují v noci, tak je samozřejmě nutné dávat pozor, aby neusnuli za volantem, a dodržovat zmíněné pravidelné přestávky. S únavou za volantem nemá cenu bojovat, nepřemůžete ji.