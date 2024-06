Zatížení sítě, spotřeba klimatizací a vysoké teploty, popisuje ředitel ČEPS důvody balkánského blackoutu

V Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, Černé hoře a Albánii se už postupně podařilo obnovit dodávky elektřiny po pátečním rozsáhlém výpadku, jaký tento region nepamatuje desítky let. Kolaps energetických soustav vyvolala vlna mimořádných veder, teploty dosáhly až ke 40 stupňům Celsia. „Věřím, že situace by se neměla opakovat,“ říká Miroslav Šula, ředitel sekce dispečerské řízení skupiny ČEPS, provozovatele České energetické přenosové soustavy. Rozhovor Praha 19:21 22. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zatížení sítě, spotřeba klimatizací a vysoké teploty, popisuje ředitel Miroslav Šula z ČEPS důvody balkánského blackoutu | Foto: Kristýna Hladíková | Zdroj: Český rozhlas

Distributoři elektřiny v zasažených balkánských zemích se ještě snaží důkladněji zjistit příčiny rozsáhlých výpadků. Pokud například černohorský ministr pro energetiku uvedl, že se na nich podíleli tři okolnosti, a to nadměrná zátěž elektrické sítě, náhlý nárůst potřeby energie, například klimatizací a vysoké teploty sami o sobě, jsou to skutečně oddělené faktory? Nevyjadřují jedno a totéž?

Ty tři faktory samozřejmě jsou relevantní a je důležité, že působí všechny na jednou. Nadměrná zátěž, spotřeba klimatizace, vysoké teploty a zatížení sítě působí najednou a z toho mohou vzniknout problémy.

„Doufám, že se situace prošetří a vyvodí se z toho určitě nějaké důsledky," říká Miroslav Šula, ředitel sekce dispečerské řízení skupiny ČEPS, provozovatele České energetické přenosové soustavy

Podle chorvatského distributora elektřiny měl mohutný výpadek proudu původ v Albánii a v Černé hoře. Místní média uvádějí, že to je poprvé, co zkolabovala elektrická síť hned v tolika zemích na jednou. Může to být dáno provázaností soustav nebo na to má vliv stav tamní energetické infrastruktury?

Myslím, že oba faktory zase působí současně. Je nutné si uvědomit, že u elektřiny nebo zatížení vedení je celkem jedno, jestli je to přeshraniční vedení nebo nějaké vnitřní. Záleží jenom na tom, kde dojde k problémům.

Několik minut po výpadku prvního vedení, který byl asi v Černé hoře, vypadlo vedení, které bylo z Albánie do Řecka. Potom následoval napěťový kolaps a rozpad soustavy. Teď se prošetřuje, proč byla sekvence jednotlivých výpadků taková a proč vedla až k tomu blackoutu.

‚Problémy budou‘

Máme teprve začátek léta a dá se očekávat, že vedra v této oblasti Balkánu budou i v průběhu letní turistické sezony. Dá se tedy předpokládat, že podobné krizové situace se mohou opakovat?

Doufám, že se situace prošetří, vyvodí se z toho určitě nějaké důsledky a nějaká nápravná opatření, která se realizují. Věřím, že situace by se neměla opakovat.

I když se zatížením sítě a těmi faktory, jaké jsme uváděli, prostě problémy budou s tím, že kapacita sítě bude pracovat na limitu. Ale myslím si, že operátoři by se s tím měli vyrovnat, dneska na to máme nástroje.

Je z toho nějaké poučení třeba i směrem k české přenosové soustavě a k situaci v našem bezprostředním okolí?

Tady ten přímý důsledek na českou přenosovou soustavu nebyl. Protože pracujeme v propojené soustavě, tak jsme nějakou změnu na frekvenci ani nepociťovali.

A co se týče České republiky a okolí, myslím si, že velmi striktně dodržujeme kritérium M-1, že výpadek jednoho prvku nesmí způsobit žádný vážný problém v soustavě, natož kaskádní dělení nebo výpadky.

Naše soustava je dobře připravená a je odolná proti takovýmto situacím, ale nechci vůbec hodnotit, jak to bylo v těchto čtyřech zemích, protože situaci dosud nemáme úplně zmapovanou.

Celý rozhovor si můžete poslechnout v nahrávce v úvodu článku.