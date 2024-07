Jen sedm lodí za hodinu může vyjet na Teplou Vltavu v srdci Šumavy. Ke splouvání je nutná registrace

Do první zóny Národního parku Šumava by lidé neměli vstupovat. Můžou do ní ale vplout. Od Soumarského mostu nedaleko Lenory na Prachaticku vyjíždí v létě každou hodinu jen sedm lodí. Na Teplou Vltavu se vydávají nejen romantici, ale i zkušení vodáci, kteří touží po klidu a nedotčené přírodě. Lenora 22:30 5. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Teplá Vltava u Soumarského mostu | Zdroj: Shutterstock

Vodní slalomář Lukáš Pollert jezdí na Teplou Vltavu s přáteli od roku 2008. „Vzniklo to jako taková tatínkovská akce, aby si děti první týden o prázdninách oddechly od školy, rodinného zázemí a disciplíny. Vyhovuje nám, že je tu omezený počet lodí, tím pádem málo lidí. Našli jsme tu klid,“ říká.

Ke splouvání Teplé Vltavy se vodáci musí registrovat. „Při elektronické rezervaci činí poplatek 600 korun. Na místě je to možné pouze, když je dostatek vody, to znamená nad šedesát centimetrů, a to za 700 korun,“ uvádí vedoucí programu Vladimír Dvořák.

Každou hodinu může vyjet na Teplou Vltavu pouze sedm lodí. „V úseku mezi Soumarským mostem a Pěknou se vyskytuje perlorodka říční. To je kriticky ohrožený živočich, takže je potřeba regulovat počet lidí, kteří se tam dostávají,“ vysvětluje Vladimír Dvořák.

Zájem o splouvání je podle něj stabilní. „Registrací máme každý rok zhruba stejně, asi tři tisíce lodí. Počet těch, které potom skutečně vyplují, se ale samozřejmě odvíjí od počasí. Když není voda, je vydán zákaz splouvání. Loňský rok byl v tomto ohledu velice kritický, bylo veliké sucho a v podstatě se nesplouvalo od začátku července až prakticky do října,“ dodává.

Momentálně je v Teplé Vltavě vody dostatek. Zájemci se na splouvání řeky v srdci Šumavy mohou registrovat na webu správy národního parku.