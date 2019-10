19 hodin v oblacích. Test nonstop letu mezi New Yorkem a Sydney skončil úspěchem

Rekordní první let mezi New Yorkem a australským městem Sydney bez mezipřistání byl úspěšný. Boeing 787-9 Dreamliner australských aerolinek Qantas v neděli v 7.42 místního času (v sobotu 22.42 SELČ) přistál v nejlidnatějším městě Austrálie po 19 hodinách a 16 minutách letu, během něhož urazil vzdálenost 16 200 kilometrů, informoval server CNET. Podle médií se jednalo o nejdelší let s pasažéry na světě. Sydney 6:46 20. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letadlo společnosti Qantas na letišti v australském Adelaide | Foto: David Gray | Zdroj: Reuters

Podle generálního ředitele aerolinek Qantas Alana Joyce je komfort při tak dlouhém letu zásadní: „Musíme světu ukázat, že je to bezpečné. Informace z tohoto letu nám s tím pomůžou. Potřebujeme, aby byl náš produkt dobrý. Počítáme tedy se čtyřmi dostupnými třídami. Zároveň bude během letu dostupná speciální místnost na cvičení a protáhnutí.“

Let mezi New Yorkem a Sydney byl zatím jen testovací a zúčastnila se jej pouze padesátka pozvaných cestujících tvořených převážně zaměstnanci aerolinek a členů posádky.

Stroj byl naplněn 101 tisíc kilogramy paliva. Cílem bylo prověřit emoční a fyzický dopad dlouhých letů na lidský organismus.

Qantas plánuje v příštích měsících také přímý let z Londýna do Sydney, který by měl být ještě o 800 kilometrů delší a potrvá ještě o hodinu déle. Komerční lety by australský letecký dopravce chtěl na těchto extrémně dlouhých trasách nabízet od roku 2022.