Babiš během dopoledne převlékal kravatu. Vzor té první připomínal ruskou nebo slovenskou trikoloru

Již před sedmou hodinou ráno zavítal k památníku na Národní třídě premiér České republiky Andrej Babiš, položit květiny a zapálit svíčku. Poté se pěšky s dalšími členy vlády odebrali k Národnímu muzeu v Praze, ve kterém měl projev. Uživatelé sociálních sítí a server iDnes.cz si ale všimli, že na obou akcích měl předseda hnutí ANO jinou kravatu. První připomínala trikoloru ruskou nebo slovenskou, ta druhá trikoloru českou. Praha 14:48 17. listopadu 2019

Premiér Babiš si během výročí 30 let od sametové revoluce vyměnil kravatu, protože ráno na Národní třídu přišel ve vázance, která svým vzorem připomínala ruskou nebo slovenskou trikoloru. Na svůj projev do Národního muzea již přišel v kravatě s českou trikolorou.

Česká trikolora má barvy v pořadí bílá, červená a modrá, ale slovenská nebo právě ruská trikolora má barvy vyobrazené jako bílá, modrá, červená. Bílá barva na trikoloře symbolizuje čistotu, červená barva krev prolitou vlastenci za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu.

Filip Rožánek

@rozanek Detail: Andrej Babiš má v Národním muzeu jinou kravatu se správnou trikolorou. Na Národní třídě měl ještě jinou. 5 46

Naprosto stejnou situaci již jednou přinesla inaugurace do úřadu prezidenta republiky Miloše Zemana, na kterou taktéž přišel v kravatě, která českou trikoloru nepřipomínala.

Babiš ve svém projevu v Národním divadle prohlásil, že nebyl tak statečný a angažovaný jako bývalý prezident Václav Havel. „Zatím jsme nedokázali spoustu z toho, co lidé v roce 1989 čekali, ale nevzdáváme to. Pracujeme na tom, aby se měli všichni lépe. Přejme si navzájem, ať se nám to daří. Na úspěchu naší země pracujme všichni společně bez zbytečné zloby, agrese a nenávisti,“ řekl předseda vládnoucího hnutí ANO Babiš.