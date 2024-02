Odpůrce Randáček: Dneska je Evropská unie diktatura. V žádném případě nechci euro

V projektu Rozděleni Evropou vám ve středu představíme Odpůrce Evropské unie – třeba 62letý Petr Randáček z Teplic je vývojem evropské i domácí politiky zklamaný. Vystoupení z Evropské unie by ale podle něho bylo velké, hlavně ekonomické, riziko. Teplice 7:00 28. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Randáček patří do skupiny Odpůrců Unie | Foto: Toy Box | Zdroj: Český rozhlas

Před dvaceti lety Petr Randáček z Teplic nadšeně hlasoval pro vstup do Evropské unie. Teď, ve svých 62 letech, se kloní spíš k našemu vystoupení z ní. Evropskou unii označuje za diktaturu a je zklamaný polistopadovým vývojem u nás i v Evropě. Podle průzkumu, který agentura STEM vypracovala pro Český rozhlas, se tak řadí mezi 24 procent Odpůrců Unie.

„Máte s sebou batoh, odkud jste přijel?“ ptá se reportérka Petra Randáčka a ten odpovídá, že z montáže. „Dělám elektrikáře a byl jsem ve Lnářích, tenhle týden mám padla a těším se, až si dám pivo,“ říká Randáček.

Role EU

„Evropská unie vznikla na ideálech tak, jak by to mělo být. Tak to dneska není. Dneska je to diktatura,“ dostává se Randáček hned k meritu věci a uvádí konkrétní příklad: „Kdo má na to, aby si koupil elektroauto? Jaký živnostník si koupí elektroauto? A bude na něm vozit žebřík a materiál? To je úplně scestné.“

„Je to takový příspěvek k tomu, aby se zbrzdila změna klimatu, není to jedna z rolí Evropské unie, aby myslela na klima?“ ptá se reportérka Randáčka a ten odpovídá, že „na klima může myslet, ale tak v tu chvíli ať zruší zaoceánské lodě, které vozí kontejnery, protože jejich spotřeba a uhlíková stopa je tak šílená. A když jsme u těch aut, tak výroba elektromobilů a výroba baterie to je něco tak šíleně neekologického“.

Nelíbí se mu ani směřování Evropské unie v dalších oblastech a je kategoricky proti přijetí eura: „V žádném případě. Ne, ne, ne. Nechci euro. Nevěřím tomu, že euro nám ekonomicky pomůže.“

Ekonomika

Většina rozhovoru se točila kolem ekonomiky. Petr Randáček pracuje jako živnostník na stavbách, je rozvedený a má dospělého syna. Chce splatit dluh na sociálním zabezpečení za dobu, kdy na to neměl.

„Letos bych to chtěl rozhodnout. Zlomit to a těch pět let si hodit, abych to srovnal všechno,“ popisuje Randáček. „Abyste měl pak alespoň nějakou šanci na důchod od státu?“ ptá se reportérka. „Tak, anebo prostě můžu makat a makat, tak ježišmarja,“ reaguje řemeslník.

Na otázku, jestli nemá úspory nebo nějaké investice, odpovídá: „Ne, kde bych to vzal? Dejme tomu, že tam mám nějakou zálohu na to, že když se zblázní televize, pračka, cokoliv, tak na to vždycky budu mít, ale na to, abych měl na dovolenou do Egypta, to ne. Ale zase dovolenou ne že bych neměl. Mám kamarády, teď jsme se na týden zbalili do jižních Čech, krásný výlet, projdeme si všechny zříceniny, hrady, zámky, za ten týden stihneme navštívit sklípek.“

Rád také chodí na koncerty, v televizi sleduje dokumenty a čte hlavně sci-fi. Sleduje i aktuální dění, a to hlavně prostřednictvím internetového vyhledavače nebo přátel na facebooku.

Chodí ke všem volbám, považuje to za jednu ze svých svobod. Kdyby měl možnost, hlasoval by Petr Randáček i pro naše vystoupení z Evropské unie. I když v tom už tak rozhodný není.

Opuštění Unie?

„To je ta těžká otázka, protože v tu chvíli bychom museli mít tak schopnou vládu, která by byla schopná domluvit ekonomické podmínky, smlouvy nezávislé na Evropské unii. My bychom měli asi veliké problémy,“ míní Randáček a reportérka se ho následně ptá, proč nevěří našim politikům, jestli by toho nebyli schopni.

„Tak ti vůbec ne,“ směje se Randáček. Reportérka se ho na konci ptá, zda se o politice baví také s přáteli: „Ne, odmítám se v hospodě bavit o politice, lidi na sebe řvou, jsou na sebe hrubí.“