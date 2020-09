Rezavý sloup zabodnutý do země. V Sobětuchách na Chrudimsku mají novou kapli

Pilíř je zasvěcený patronovi české země svatému Václavovi, dále ochránci vojáků Michaelu Archandělovi, protože nedaleko je vojenské letiště, svatému Isidorovi, který střeží zemědělce, protože kaple stojí mezi poli, a svatému Kryštofovi, patronovi poutníků, protože okolo vede turistická stezka. A aby těch příběhů na jeden sloup nebylo málo, tak kaple schovává jedno tajemství.

Jaké tajemství kaple ukrývá? Proč patří čtyřem svatým? A co na ni říká chrudimský arciděkan?

Kdo by čekal klasickou kapličku s klenbami a zvonicí, tak by byl na omylu. Nová sobětušská kaple ze všeho nejvíc asi připomíná traverzu zabodnutou do země.

„Není dobré vracet se vždycky k nějakým formám, ale je potřeba hledat soudobé formy. Jsou možná trošku jiné, možná jednodušší,“ řekl Českému rozhlasu Pardubice chrudimský arciděkan Jiří Heblt, který kapli vysvětil.

Kaple nedaleko Sobětuch vypadá jako rezavý sloup zabodnutý do země | Foto: Josef Kopecký | Zdroj: Český rozhlas

S podobnou stavbou se ještě nesetkal, ale moderní pojetí mu vůbec nevadí: „Považuju za důležité, aby když se dnes dělá nějaká taková památka, tak aby to bylo soudobým výtvarným jazykem.“

Cortenový sloup ve tvaru kříže navrhl architekt Kamil Měrka. Sám z vesnice pochází, takže doslova nesl kůži na trh. „Doktoři říkají, že se nemá léčit vlastní rodina, s lidmi se tu znám a slýchám reakce na to. Není to jednoduché, ale na druhou stranu pro každého člověka, který něco tvoří, je velmi smysluplné, když má možnost něco realizovat na své rodné hroudě.“

Nápadná, nebo nenápadná?

Kaple má podle něj spojovat dvě zdánlivě nespojitelné věci - být nenápadná a nápadná zároveň. „Nemám právo si uzurpovat pozornost víc, než je potřeba. Nepřehlédnete ho doufám, ale není to tak, že byste ke kapličce zdáli směřovali a ona na sebe ukazovala jako Eiffelova věž.“

Kaple v Sobětuchách je zasvěcená čtyřem svatým | Foto: Josef Kopecký | Zdroj: Český rozhlas

A nezávislý starosta Sobětuch Jiří Sokol ještě doplňuje, že pod kaplí je schované ještě jedno tajemství - časová schránka zakopaná v zemi. „Jsou tam obrázky od dětí z obce, máme tam malinkatý článek o současné covidové době, aby za 50 let lidé věděli, za jakých časů se ta kaplička rodila a jak jsme žili.“

Moderní rezavá kaple stojí u vycházkové trasy na Perném kopci.