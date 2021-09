Pomazánka Marmite vypadá jako něco, co patří do garáže, ale je dobrá a zdravá

Dnes se budu zabývat věcí, která vypadá a voní jako cosi, co patří do opravářské dílny nebo garáže. Tenhle dojem nikdo nezpochybňuje. Na druhou stranu je to plně nabité vitamíny skupiny B, obsahuje kyselinu listovou, která je pro nás všechny potřebná. Jedna sklenka vám klidně vydrží celý rok, dá se s tím vařit, vyrábí se z odpadního produktu, což samo o sobě není nic povzbuzujícího a doporučujícího. Dnes píšu o Marmite! GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 10:00 11. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marmite je lepkavá, tmavě hnědá pasta se silnou slanou chutí a opojnou vůni | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Můj nejmladší syn si bez toastu namazaného máslem a Marmite, nedokáže představit časté snídaně. A není sám, taková je valná část Británie.

Dány zakázán, Anglií milován

Pomazánka Marmite obchodně spatřila světlo světa v roce 1902. Ve skutečnosti má za sebou už skoro 120 let existence. Stojí za tím německý vědec Justus von Liebig, chemik, který rozvíjel aplikování průmyslových hnojiv.

Uznávám, že tato informace opět Marmite neprospěje, ale nevadí, ta o nic nestojí. Má své jisté, nejenom ve Velké Británii, ale i na Novém Zélandě, v Jihoafrické republice, v Kanadě a v Austrálii. Názvy mohou být jiné, ale v podstatě jde o totéž, případně dochucené například karamelem.

Pasta Marmite připomíná karamel | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Chemik Liebig zjistil, že kvasnice, vedlejší produkt z pivovaru, lze konzumovat. Toto zjištění učinil v pivovaru, který vařil pivo značky Bass, v Burtonu, což je město v anglickém Staffordshiru. Dovolím si podotknout, že v roce 1877 dosáhl Bass na metu nejvyšší, stal se největším producentem piva na světě a dokázal ročně vyprodukovat jeden milionů barelů. Dodnes patří mezi anglické nejoblíbenější značky piva, které se vaří i ve Spojených státech a v Belgii.

Hned v roce 1902 vznikla společnost Marmite Food Extract Company, která začala vyrábět lepkavou, tmavě hnědou slanou pastu, se silnou chutí a opojnou vůní. Vlastně až tímto jsem vám představila fenomén zvaný Marmite.

Pro zajímavost a podporu popularity pasty Marmite dodávám, že je v Dánsku zakázána. Tedy nepřímo. Společnost, která z Británie pastu dovážela, nevlastnila patřičnou licenci, dovoz tedy raději ukončila. Co k tomu dodat? Je mi líto Dánů, že si nemohou namazat toast či bagel máslem a tenkou vrstvou neobyčejné pasty, zakousnout se do něj a pochopit, co je labužnický vrchol… na rozdíl od Angličanů a spol.

Bez sloganu ani ránu

Pomazánka vzniklá z toho, co zůstane při vaření piva, může působit jako chudý příbuzný. Ovšem její historie je tak zajímavá, že už dnes má zajištěnu nesmrtelnost. Byla podávána britským vojákům jak za první, tak za druhé světové války.

Svět bez vína by byl jiný. Upečte si rustikální italský koláč s hrozny Číst článek

Mimochodem, pomazánka byla dodávána jako vitamínový doplněk pro britské válečné zajatce strádající v lágrech za německým ostnatým drátem. Jak známe z historie, v obou válkách bylo Spojené království vždy na straně vítězů. Že by marmitová náhoda?

Často používané marketingové heslo „Pomazánka, ze které nikdy nevyrostete“ také dost napovídá a záludně skrývá odkaz na zdravou povahu výrobku.

Marmite byla nápomocna i při nutnosti zvýšit povědomí Britů o významu vitamínů. K tomu posloužil slogan: „Malé množství denně zajistí celé rodině dostatek vitamínu B, bez kterého se vaše nervy, mozek a trávení prostě neobejde“. Dá se tomuhle tvrzení vzdorovat a nepustit se do Marmite přímo z její typické sklenice?

Houby s Marmite s míchanými vajíčky v toastované sezamové bulce jsou dokonalou veganskou pochoutkou | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Hnědá mazlavá pomazánka zasáhla i do angličtiny. V roce 1996 byla výrobcem zahájena kampaň „Love it or Hate it!“, což není nic jiného než otřepané: Buď milujete, nebo nenávidíte, což se v gastronomii občas vyskytuje a jako příklad vzpomenu mnou milovaný koriandr. Ze sloganu propagující pomazánku vzniklo spojení Marmite effect nebo Marmite reaction, což má být symbolem pro vyvolání kontroverze.

Dost bylo sloganů, půjdeme přímo do kuchyně. Ale neodpustím si malou jízlivost. Ve městě Burton, kde se vyrábí, má Marmite dokonce svou sochu a jak jinak, budí kontroverze. Je milovaná a nenáviděná.

Marmite v kuchyni

Hned na úvod zajdu do kuchyně poněkud neobvyklé, a to do vězeňské, takové spíš nelegální. V roce 2002 z jedné britské věznice totiž prosáklo, že si pánové, kteří sem byli posláni na převýchovu, představovali svou morální nápravu poněkud jinak a z Marmite a zkvašeného ovoce a zeleniny pálili kořalku. Dokonce ji pojmenovali Marmite Mule. Jak to asi chutnalo, napovídá název obsahující slůvko mezek.

Marmite se přidává do mnoha sušenek a křupek, dokonce se z ní dá udělat rychlý a jednoduchý nápoj, kdy jednu lžičku rozpustíte v hrnku horké vody a přidáte limetku. Přiznám se, že k něčemu podobnému jsem zatím nenašla odvahu, a tedy nemohu referovat.

Není třeba žádných dalších kořeni ani soli. O vše se postará chuťově silná pasta Marmite | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ovšem už jsem si kdysi připravila marmitové muffiny s čedarem a ochutila jím i Beef Wellington. Marmite se také přidává do krémových polévek, do těstovin, a dokonce ve formě esence jako přísada do mnohých koktejlů. Většinou s přívlastkem: pro drsnější povahy.

Z britských kuchařských hvězdných výšin s Marmite vaří i Nigella Lawson, která pomazánku přidává do špaget, a Heston Blumenthal připravuje marmitové consommé.

Hvězdná Nigella však příznivce Marmite trochu poškádlila. Tvrdí totiž, že současná pomazánka už není to, co bývala, že recept musel být mlčky a tajně upraven, bohužel k horšímu. Prý kvůli tomu vaří raději z „Vegemite“, což je australská obdoba téhož.

Tím uštědřila domácím horlivým zastáncům tvrdý políček a nechtíc prý rozpoutala kulturní válku. Nastal však i druhý problém: výrobce nedávno zvedl cenu o 10 procent a obchodní řetězec Tesco přestal sklenice s kvasnicovým produktem nakupovat.

Na pár chvil zmizela Marmite z regálů, a to byla voda na mlýn odpůrců brexitu. Prý je na vině odchod z EU. Zvítězilo Tesco, cena se nezvedla a společnost se chvilku naparovala, jak umí bojovat za své zákazníky.

Marmitové houby a míchaná vejce Jamieho Olivera

Na tuhle kuchařskou superstar jsem nezapomněla, stejně jako on nezapomíná na Marmite. Vzhledem k období sběru hub si dnes připravíme rychlý a chutný Marmite vaječný toust.

Inspirace je z kuchařky Jamieho Olivera: Everyday Super Food.

Můžete sáhnout po jakýchkoli jedlých houbách, já používám buď houby sezónní, nebo žampiony. Jako základ je vhodná sezamová bulka nebo houska na burger, bagel, klidně i velký toast nebo bageta. Vše musí být čerstvé a křupavé. S míchanými vajíčky si také pohrajte, míchejte na mírném plameni, aby zůstaly krémové. Nepoužívám se žádné jiné koření ani sůl, Marmite se o vše postará.

Závěrečná úprava patří bylinkám. Koriandr a pažitka je dokonala kombinace | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Žampiony s Marmite a míchanými vajíčky v sezamové bulce

Ingredience:

Porce pro dva

150 g žampionů

20 g másla na míchání vajec + 10g na žampiony a namazání bulky

3 vejce vel. M

2 velké sezamové bulky nebo velké toasty

1 vrchovatá lžička Marmite

2 hrsti nasekané čerstvého koriandru, pažitky nebo petrželky

Postup:

Na středně velké pánvi rozehřejte 10 g másla a přidejte na plátky nakrájené žampiony. Několik minut houby nemíchejte, aby se z nich odpařila část vody a poté jen lehce orestujte. Na mírný oheň položte jinou menší pánev a přidejte 20g másla. Vlijte 3 rozšlehaná vejce a stále míchejte nejlépe stěrkou při mírné teplotě, vejce musí zůstat krémové, čehož docílíte za dobu 7–9 minut. Rozkrojte bulky a v toasteru opečte jen spodní část a namažte máslem.

Když se z pánve s houbami odpaří většina vody, přidejte 1 vrchovatou lžičku Marmite a promíchejte. Jakmile se houby obalí v Marmite, je hotovo.

Jednoduše žampiony krátce orestované na másla doplňte pastou z kvasnic Marmite | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Rozkrojte bulky a v toasteru opečte jen spodní část a namažte máslem. Nejdříve na bulku dejte krémová vajíčka a navrch položte houby s Marmite. Posypte je trochou (já nešetřím) nasekaného koriandu a třeba i pažitky, přikryjte druhou částí bulky a ihned podávejte.

To je Marmite!