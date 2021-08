Děsivě dobrá, plná pochoutek, univerzální a přirozená kráska, frittata

Nehledejte za frittatou něco složitého. Je to jídlo, které si lze jenom oblíbit, protože ho rychle připravíte například pro neohlášené návštěvy, když zaplní vaši domácnost. Jistě uznáte, že vajíčka a zelenina a nějaká ta šunka či anglická slanina je vždy po ruce. Hodilo se spíše „po ledničce“, ale to je česky úplně špatně, i když vystihuje podstatu moderně vybavené domácnosti přesněji. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Praha 10:25 21. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Děsivě dobrá, plná pochoutek, univerzální a přirozená kráska - to je frittata | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Frittata je chutná přímo z pánve. Mám ji nejraději, když je částečně vychladlá, případně vytažená druhý den z lednice. Já ji vždy připravuji s láskou a přiznám, že vždy s jiným obsahem.

Italský původ

Odkud tohle jídlo pochází, napovídá už její samotný název. Slovo frittata znamená v překladu „smažený“. Předchůdcem byla smažená vejce, francouzská omeleta a také španělská omeleta s opečenými brambory. My budeme hovořit o italské otevřené omeletě, kde jsou jasným základem vajíčka ve směsi se sýry, to vše doplněno masem, zeleninou a klidně i hrstmi bylinek, což já moc ráda!

Někoho napadne, že frittata je normální quiche, ale není. Ten se peče v koláčové krustě z křehkého těsta. Už těsto dá docela časově zabrat, peče se pomaleji a je plný smetany.

Frittata kůrku nemá, je rychlejší na přípravu, a pokud bych měla shrnout rozdíl, stačí říct, že frittata je quiche bez kůrky. To je však zásadní omyl, neboť právě quiche je frittata s kůrkou. Vidíte ten propastný rozdíl? Tady by se hodil rozesmátý smajlík, ale to se do váženého článku nehodí. Pro milovníky záhad dodám ještě informaci, že frocia znamená to samé, ale v sicilském dialektu, zde je hlavní doplňkovou ingrediencí sparaceddi, což není nic jiného než malý chřest typický pro tuto kolébku mafie.

S čím je frittata nejlepší

Jak jsem už předeslala, je dobrá jako jídlo od snídaně po večeři a milovníkům nočních náletů na lednici udělá radost i v čase nekřesťanském. Jako přílohu můžete na talíř přidat jednoduchý zeleninový salát, brambory a klidně i opečený toast. Ovšem i bez přílohy je prostě svá.

Obsah frittaty je postaven na zelenině, jako je paprika a rajčata či cuketa, ale bez sýra se neobejde.

Pro představu, co je na italském venkově nejoblíbenější, dám k dobru pár tipů obsahu:

dušené houby, zelenina a kozí sýr

pečená rajčata, zelenina, pesto a opět kozí sýr

pečená cuketa, rajčata, paprika, najemno nakrájená červená cibule a sýr feta

* dušený chřest, nešetřit s bylinkami, kozí sýr

Většina však upřednostňuje brambory, slaninu nebo šunku, zeleninu a čedar. Já ale nejsem většina a miluji tu s bylinkami, třeba s tymiánem, oreganem nebo plocholistou petrželí. Jak jinak!

Pozornost si však zaslouží i vyznavači Orientu. Pro ty mám také jeden vyzkoušený nápad: stačí předem připravené pikantní mleté vepřové maso a kimči. Ano, to tolik populární fermentované korejské zelí s raketovou kariérou v našich kuchyních.

Na co si dát pozor

Doporučuji zeleninu předem krátce povařit, vyvarujete se, že bude frittata plná vody, také je možno zeleninu upéct, podusit a zchladit. To se však netýká třeba křupavých čerstvých paprik. Pokud budete přidávat maso, je nutné jej předem orestovat, aby bylo měkké.

Zásadní a neodstranitelná chyba nastane, když frittatu přepečete. Výsledkem je suchá, houbovitá záležitost, kterou raději ani nepodávejte. Vyndat z trouby nebo sejmout pánev z plotýnky doporučuji, když je uprostřed ještě měkčí až křehká. Sama při ochlazování dojde a bude bezvadná.

Pro zapamatování, kolik vajec na pánev, používám fígl, který jsem se naučila v Anglii. Průměr pánve je udáván v palcích a taková pánev o 4" až 6" by měla na frittatu obsahovat 4-6 vajec. Pro nás Evropany to znamená pánev s průměrem 10-15 cm. Pro lepší orientaci je možno použít pomůcku, že klasické elpíčko má velikost 12“.

Takže vezměte tucet vajec, zase ty jednotky, tedy 12 vajec. Frittata totiž musí být patřičně vysoká, jinak ztrácí na kouzlu ve všech oblastech. Poučení: nízká znamená málo vajec, vysoká hodně vajec. Čím ji chceme vyšší, tím přidáme víc vajec.

Frittatu připravujte nejlépe v těžké litinové pánvi, kterou pořádně potřete olejem, klidně i máslem. Výsledkem by měla být krásně žlutavá, nesmí být hnědá, ale zlatavá, chutná, zdravá a báječně chutnající frittata. Příprava je jednoduchá, ale i tak doporučuji trpělivost a vytrvalost. Až se poprvé povede, potom už bude příprava frittaty hračka. Zvláště, když budete respektovat správný počet vajec, vymazanou litinou pánev, mírný oheň a předem připravené ingredience.

Bez strachu se pusťte do italské verze otevřené omelety, dopřejte si léta, chladivého vína či minerálky, pochutnejte si s rodinou, případně s návštěvou. A hlavně k pečení frittaty přistupte s klidnou hlavou, po přečtení možných nástrah vše zvládne i začátečník. A nezapomeňte, že každá frittata je jiná, ale cibule, čerstvá zelenina, slanina či uzené maso je základ. Vegetariánská varianta je samozřejmě stejná, jen bez masa.

Teoreticky vybaveni jdeme na věc

Jde o velmi praktický recept, který vás zachrání při výběru co k večeři. Jednoduše vše, co dá vaše lednice.

Frittata pro středně velkou pánev

Ingredience:

1 červená cibule

1 zelená paprika

8 vajec

4 tenké plátky libové anglické slaniny

50 ml mléka

150 g nastrouhaného sýra gouda, ementálu nebo eidamu

2 lžíce olivového oleje

mořská vločková sůl

čerstvě namletý barevný pepř

1 lžička sušeného oregana

Postup:

Nejdříve nakrájíme ingredience, cibuli na kostičky, papriku na trochu větší kostky, asi 1 cm. Slaninu nakrájíme na menší plátky. Na pánvi rozehřejeme olej, přidáme cibuli a mícháme, dokud nezačne vonět. Přidáme slaninu a dále vše opékáme, dokud i slanina nezavoní. Přidáme nakrájenou papriku a za stálého míchání ji orestujeme, ale musí zůstat trochu křupavá. Mezitím předehřejeme gril v troubě. Poté přidáme do pánve 8 vajec, které jsme v hlubší misce lehce promíchali, nesmí to být jednolitá žlutá hmota, jen mírně žloutky vidličkou propíchneme, poté vajíčka promícháme s mlékem, směs osolíme a opepříme. Nalijeme na pánev a mícháme, aby všechny suroviny byly rovnoměrně rozprostřené. Teprve poté přidáme na hrubo nastrouhaný sýr, který rozprostřeme po celé pánvi.

Pánev dáme do trouby pod gril a sledujeme, dokud nebude frittata do zlatova opečená. Stěrkou lehce objedeme okraj pánve a servírujeme. Frittatu můžeme vyklopit na talíř pro mě je však vizuálně lepší, když se servíruje přímo z pánve a můžeme se nabažit její do zlatova upečené krusty. Nebo můžeme frittatu překlopit na velký talíř a teprve tam krájet na kousky, abychom nepoškrábali pánev.

