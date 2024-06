Krémeš od jezera Bled miloval i Tito. Slovinský krémový dezert je hvězdou každé tamní cukrárny

„Krémový řez byl poprvé upečený v roce 1953. Od té doby až do teď jsme jich za těch 70 let udělali skoro 16 milionů,“ říká pro Radiožurnál v kavárně u hotelu Park, jen několik metrů od břehu jezera Bled, manažer Slobodan. Právě tady kremšnitu, krémový řez nebo také krémeš vymysleli.

Jeho autorem je pekař Ištván Lukačević. Ten měl za úkol vymyslet dezert, kterým by do Bledu přilákal turisty. A povedlo se mu to. Sem do hotelu Park na něj dokonce údajně jezdil samotný prezident Jugoslávie Josip Broz Tito. Současný manažer zařízení Slobodan dodává, že za ty dekády místní cukráři na dezerty spotřebovali dost ingrediencí.

„Použili jsme k tomu hodně vajíček, skoro 17 tun mouky a už ani nevím kolik hektolitrů mléka. Kdybyste všechny tyhle dezerty postavily za sebe, došli byste po nich z Bledu až do italských Pompejí. To je přes 1860 kilometrů,“ počítá.

Stejný recept, nový design

Zákusek vypadá z dálky trochu jako náš šlehačkový řez – na vrchu je vrstva listového těsta, pod ním vrstva šlehačky a dole vrstva vanilkového krému.

Dezert krémeš si můžete vychutnat ve většině cukráren, kaváren a restaurací v okolí jezera Bled

„Nejdříve je třeba listové těsto, do toho potřebujete máslo a mouku. Když je hotové, tak se zapeče a potom ho musíme nechat vychladnout,“ popisuje Slobodan. „Mezitím se připravuje krém, který se pak nalije na těsto. Nakonec se přidá vrstva šlehačky a na vrch opět listové těsto,“ vysvětluje.

Hotový zákusek tady dříve porcovali ručně, teď na to ale používají speciální ultrazvukový stroj. Nakonec přijde na řadu zdobení.

„Nahoru na poslední vrstvu listového těsta dáváme moučkový cukr. Bývala to jen bílá pokrývka, ale teď tam kreslíme různé motivy, aby se to líbilo i těm nejmenším – tvary a obrázky spojené s létem, jarem a různými svátky,“ přibližuje Slobodan. „Chceme se tím taky trochu odlišit. Tyhle motivy má na sobě už jen náš originální zákusek,“ ukazuje.

Jen kvalitní ingredience

Dezert si můžete vychutnat ve většině cukráren, kaváren a restaurací v okolí jezera Bled. Tady v hostelu Park mají údajně originální krémeš, místní ale často chodí jinam. Třeba do cukrárny vzdálené od jezera Bled pěšky asi pět minut.

„Když je turistická sezona na vrcholu, tak sem moc místních ani Slovinců celkově nechodí, protože je tu plno. Zajdou většinou o slovinských svátcích a ve speciální dny,“ vysvětluje pekař Klemen Zima.

„Myslím si, že u naší verze zákusku je hlavní rozdíl v technice – ve způsobu, jakým ho připravujeme. Ten nás odlišuje. Chce to hodně času a hodně praxe a je důležité dávat pozor na to, jaké ingredience použijete,“ zdůrazňuje.

Klemen a Slobodan z hotelu Park se shodují, že důležité také je používat k přípravě krémeše lokální produkty.

„Hodně se přizpůsobujeme sezonním ingrediencím. Snažíme se také používat regionální produkty, jak to jen jde, abychom zkrátili čas dodání a všechno bylo co nejčerstvější. Ne vždycky to jde, ale snažíme se dělat, co můžeme,“ uzavírá cukrář Zima.

Hotový zákusek dříve porcovali ručně, ale teď na to používají speciální ultrazvukový stroj