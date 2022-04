Zadýchávání po covidu? Pomoci může inhalace molekulárního vodíku, zkoumali to olomoučtí vědci

Při rekonvalescenci pacientů s takzvaným dlouhým covidem by se časem mohl uplatnit molekulární vodík. Jeho inhalace je podle vědců z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci pro tyto lidi prospěšná. Zjistili to v rok trvající studii. Její výsledky publikovali v impaktovaném časopise International Journal of Environmental Research and Public Health.

