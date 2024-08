‚Klienti jsou rukojmími mezi praktickými lékaři a specialisty.‘ Lázně si stěžují na úbytek pacientů

Lázním klesá počet pacientů, kterým pobyty platí pojišťovny. Lidé si stěžují, že lékaři se mezi sebou neumí dohodnout, který z nich jim lázně předepíše. „Od začátku roku nám chybí okolo 500 klientů, což je kapacita historických Lázní Darkov,“ vypočítává ředitelka karvinských Lázní Darkov Pavlína Filipi. Podle ní klesá hlavně počet pacientů s chronickým onemocněním. Ostrava 12:57 28. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Horské lázně Karlova Studánka | Zdroj: Profimedia

„Řada nejen našich klientů je rukojmím mezi praktickými lékaři a specialisty. Dnes je to o tom, že si klienta přehazují jako horký brambor. Jeden říká, že to nevypíše, protože o pacientovi neví všechno, přičemž druhý říká, že to nevypíše – musí to vypsat specialista, protože je to jeho práce,“ uvedla Filipi.

„Myslím si, že v celém segmentu chybí zhruba tři čtyři tisíce klientů, což je velká škoda, protože se tihle lidé mohli léčit. Takhle se s chronickým nebo úrazovým onemocněním neléčí,“ konstatovala dále Filipi.

Meziroční pokles lázeňských návrhů o téměř 400 klientů postihl i Horské lázně Karlova Studánka. „Vnímáme, že tenhle pokles je výrazně vyšší. Myslím si, že je to zásadní problém,“ potvrzuje jejich ředitel Jan Poštulka.

„Praktici se specialisty se nedokáží dohodnout, protože každý z nich má určité informace o svém pacientovi. Je potřeba pouze říct, kdo z těch dvou bude ten, kdo návrh napíše,“ řekl Poštulka.

Zjednodušení systému

Poštulka věří, že by k řešení tohoto problému pomohlo usnadnění vypisování lázeňských návrhů. „Odstranění papírové formy a odstranění datových zpráv. Aby zde byl další funkční prvek jako například u eReceptu. Věřím, že i tohle je jedna ze zásadních věcí, která by mohla usnadnit příjem i vypisování lázeňských návrhů,“ polemizuje.

Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich upozorňuje, že náklady na lázeňskou péči neustále stoupají. Jen loni se zvýšily o 15 procent na 4,5 miliardy korun. „Vývoj medicíny byl trochu jiným směrem. V okolních státech už zdaleka nemají tak široce nastavený indikační seznam,“ uvedl Friedrich.

„My z pojišťoven nemáme informaci, že by zásadním problémem bylo vystavení lázeňského návrhu. V ojedinělých případech to samozřejmě možné je, zejména pokud o ten návrh usiluje klient svým vlastním aktivním přístupem,“ dodává Friedrich.

Podle ministerstva zdravotnictví lázeňský návrh primárně vystavuje ambulantní specialista. Předseda jejich sdružení Zorjan Jojko uvedl, že už se povedlo vytvořit systém s minimální administrativní zátěží.