Nástroje umělé inteligence podporují rozhodnutí lékaře. Jsou jeho pomocníkem, popisuje neurolog

Umělá inteligence už nyní lékařům usnadňuje a zpřesňuje práci. Do budoucna by měla zkrátit pacientům čekací dobu na vyšetření a mohla by také vyřešit nedostatek zdravotníků v některých regionů. „Čím kvalitnější data budeme mít k dispozici v rámci trénování těchto nástrojů (umělé inteligence), tím budou kvalitnější i výstupy," říká v rozhovoru pro Radiožurnál předseda České odborné společnosti pro umělou inteligenci v medicíně Ondřej Volný. Rozhovor Praha 15:58 9. ledna 2025

Umělá inteligence se věnuje nachází uplatnění například v analýze snímků z magnetické rezonance (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Které lékařské obory konkrétně teď umělou inteligenci využívají asi nejvíc a jak?

Pokud bych se měl vyjádřit k tomu, kde vlastně umělá inteligence nachází své uplatnění, tak se budu věnovat nejdříve řekněme analýze obrazu či nějakého signálu.

V tom případě se bavíme o oborech, jako je analýza patologických snímků, snímků z počítačové tomografie, magnetické rezonance, v rámci třeba hodnocení EKG se bavíme o využití v kardiologii, v preventivním lékařství, ale i třeba v intenzivní medicíně, kdy existují aplikace, které pomáhají s odhalením závažných patologií srdečního rytmu.

A co se týká dalšího možného využití, jedná se mimo jiné i třeba o využití nějakých agentů či asistentů v rámci urychlení administrativy, organizace práce, plánování harmonogramu apod.

Dá se už teď říci, jak výrazně by mohla umělá inteligence pomoci zkrátit ty dlouhé čekací lhůty na některá vyšetření?

Řada nemocnic nabízí formou svých objednávacích portálů možnost zkrátit pacientům čekací doby. Zatím se nemůžeme bavit o tom, že by to fungovalo, řekněme nějak organizovaně na regionální nebo státní úrovni. Samozřejmě otevírají se i tyto možnosti.

Dokážu si třeba do budoucna představit, že by bylo možné využívat tuto analýzu pomocí nějakého nástroje umělé inteligence, třeba kdyby si pacient měl zajistit termín magnetické rezonance a v případě, že termín není k dispozici v místě jeho bydliště, tak by mohl dostat informaci, kde může být to vyšetření provedeno i o něco dříve.

Pomocník lékaře

Má toto všechno nějaké limity? Technologie asi při diagnostice nemůže být stoprocentně neomylná, předpokládám, že na ni alespoň zatím dohlíží lékař…

Ano, je to přesně tak. Já bych tady do éteru našim posluchačům chtěl říci, že v případě, že se setkají s tím, že třeba jejich praktický lékař či jiný odborník bude hovořit o využití jakéhokoliv nástroje, který pracuje na bázi umělé inteligence, tak se jedná o tzv. certifikované zdravotnické prostředky.

To znamená, že ten nástroj musel projít poměrně náročným řízením a hodnocením a schvalovacím procesem. Jsou na to v České republice a samozřejmě i mimo ni určeny tzv. notifikační autority, které toto schvalují.

Čili pacienti se nemusí bát, že se jedná o náhradu lékaře nebo o něco, co si mohou představovat jako umělou inteligenci, která ví všechno a je schopna rozhodovat za lékaře, tak to není.

V současné době nástroje, které používáme třeba pro analýzu počítačové tomografie mozku, magnetické rezonance, rentgenu hrudníku nebo kostí, všechno to jsou zdravotnické prostředky, které jsou certifikovány jako tzv. decision support nástroje. To znamená, že podporují rozhodnutí lékaře a jsou tedy v pozici nějakého pomocníka, řekněme dalšího oka nebo druhého názoru.

Sice jste to teď řekl, přesto se na to zeptám úplně přímočaře. Kdo má rozhodující slovo v případě pochybení? Šel by k soudu za případné ublížení na zdraví lékař nebo výrobce nástroje umělé inteligence?

Toto je velmi složitá otázka, která se samozřejmě řeší, chtěl bych tady zmínit, že všechny nástroje, které pracují na nějaké bázi umělé inteligence, podléhají poměrně přísným regulacím, nejenom tedy v rámci českého právního řádu, který se bude i s ohledem na toto měnit, ale také s ohledem na plánovanou implementaci tzv. Aktu Evropské unie o umělé inteligenci.

A v současné době je řada nařízení a řada regulací, které se tohoto týkají a které my musíme naplňovat. Pokud se bavíme o nějakém pochybení, je vysoce pravděpodobné, že může toto nastat. Samozřejmě bychom se tomu chtěli vyhnout.

Na druhou stranu, pokud se bavíme o tom, že v současné době má rozhodující slovo lékař, tak ten je podepsaný pod popisem onoho snímku nebo pod rozhodnutím, jak se pacient bude dál léčit.

Samozřejmě, pokud se bavíme do budoucna, tak vzhledem k tomu, že veškeré nástroje umělé inteligence jsou trénovány na dostupných datech, je důležité si uvědomit, že čím kvalitnější data budeme mít k dispozici v rámci trénování těchto nástrojů, tím budou kvalitnější i výstupy.

Důležité je ale tady zmínit, že když pomineme to období, které teď začíná a které se týká využití nástrojů umělé inteligence, které tady v minulosti nebylo, tak chybovost v rámci lidského faktoru tady vždycky byla, je a bude. Takže i toto je důležité si uvědomit, že ty nástroje umělé inteligence by měly přispívat k tomu, že diagnostika by měla do budoucna být lepší a lepší.