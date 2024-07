Nevhodné léky na migrénu mohou vést k ještě častějším bolestem hlavy, varuje neurolog

Červené víno, menstruační cyklus, změna počasí. To jsou takzvané spouštěče migrény. Podle neurologa, odborníka na migrénu a bolesti hlavy Davida Doležila ale dnes existují léky, které dokáží od nemoci ulevit a vrátit pacienta do života. „Máme zhruba 50 až 60 tisíc pacientů v Česku, kteří mají chronickou migrénu, to znamená 15 a více dnů s bolestmi hlavy za měsíc,“ přibližuje. Jak rozpoznat, kdy si stačí zacvičit a kdy už jít k lékaři? Rozhovor Praha 13:39 15. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud trpíme takzvanými tenzními bolestni hlavy, které má každý z nás, vznikající z přetížení, přepracování, špatného vzduchu v místnosti, tak metodou volby je mírná fyzická aktivita | Foto: Kristýna Hladíková | Zdroj: Český rozhlas

Je vedro, mnozí sportují, pracují na zahradě, člověka z toho může začít bolet hlava. Je to z fyzické zátěže, nebo to souvisí s něčím jiným?

Většinou to souvisí s teplem, přehřátím a nedostatečnou hydratací – podceňujeme pitný režim, ať jsme mladší nebo starší. Absolvujeme riziko přehřátí, ať je to práce na zahradě, nebo jiná fyzická aktivita v tomto teple.

Takže platí obecná pravidla – nesportovat v tomto vedru, nepracovat na zahradě v pravé poledne, ale směřovat práce na ráno, podvečer a hlavně dostatečně pít.

Když se člověk narodí do rodiny, kde nikoho nebolela hlava a o migréně tam nikdo neslyšel, tak má ten člověk vyhráno?

Tak má vyhráno do určité míry, protože migréna není dědičné onemocnění, dědí se určité vlohy – pokud se naplní další faktory, tak může migréna vzniknout.

Pravdou je, že jsou i dědičné migrény, ale to jsou velmi vzácné případy. Pak existuje řada neurologických, metabolických onemocnění, kde migréna je součástí těchto onemocnění.

Ne vždy to musí být migréna. Jaké typy bolesti hlavy máme?

Máme dva základní typy – primární bolesti hlavy, kdy bolest hlavy je onemocnění samo o sobě, potom sekundární bolesti hlavy způsobené jiným onemocněním.

Známe bolest hlavy při chřipce, zánětu dutin, mozkových blan, také krvácení do mozku může být doprovázeno bolestí hlavy, a samozřejmě i nádorové onemocnění. Proto každý neurolog musí pacienty s bolestmi hlavy vyšetřit a odlišit, zda se jedná o něco závažného, nebo o primární bolest hlavy, která je závažná, ale je tam jiný přístup k léčbě.

Jaké jsou nové metody léčby? Jak se migréna dá léčit?

Migréna je onemocnění celoživotní s různou intenzitou, frekvencí výskytu bolesti hlavy. Je většinou rámováno vznikem nebo přejitím do puberty, a potom třeba u žen nástupem menopauzy. Z toho vyplývá, že migréna je hormonálně podmíněné onemocnění. Proto se výrazně vyskytuje u žen než u mužů, asi v poměru čtyři ku jedné.

Dlouhá léta na migrénu nebylo nic. Zásadní zlom přišel v 90. letech, kdy přišly takzvané triptany na akutní léčbu, ty přinesly významnou úlevu. Pak dlouho nic, až se začaly objevovat další léky…

Momentálně máme pět typů léků na prevenci migrény, léky jsou nesmírně drahé, mohou se aplikovat v našich specializovaných centrech, ale přinášejí až u 90% pacientů úlevu. Dáváme je klientům, kteří mají zvýšenou frekvenci migrény, tedy více než čtyři za měsíc.

Ale představte si, že máme zhruba 50 až 60 tisíc pacientů v Česku, kteří mají chronickou migrénu, to znamená 15 a více dnů s bolestmi hlavy za měsíc.

Dá se s tím vůbec žít?

Nedá. Je to velmi špatné, a tyto léky radikálně sníží počet dnů s bolestmi hlavy, například na dvě, tři, čtyři za měsíc, a tím pádem vracíme pacienty do života.

Víme, co onemocnění způsobuje?

Víme hodně o spouštěčích, to jsou například menstruační cykly čili hormonální změny, může to být změna počasí, atmosférický tlak, mohou to být některé typy jídla, typicky alkohol, nejvíce červené víno a další. Spustí se mechanismus a výsledkem je vytvoření sterilního zánětu na mozkových plenách, a z toho se pak převede elektrickým impulzem signál do centra pro bolest. A vzniká bolest.

Prý by mohla fungovat muzikoterapie? Je to možné?

Obecně na to nemáme data, abychom mohli říct, že muzikoterapie nás vyléčí z migrény. Tu nemůžeme vyléčit, ale zmírnit, co se týká frekvence a intenzity. Existuje mnoho různých mýtů a není potřeba jim věřit. Je potřeba se vždycky obrátit na lékaře.

Čím může být neléčená migréna nebezpečná?

Tím, že pacienti pro léčbu akutních záchvatů používají nevhodné léky, dostanou se do spirály, kdy se postupně zhoršuje frekvence a průběh migrén, mohou se dostat do fáze chronické migrény, kdy najednou zjistíte, že máme 15 a více dnů s migrénou.

A máte něco, čemu říkáme bolest hlavy z nadužívání nevhodných léků. Proto je potřeba akutní léčbu přesně specifikovat, ušít takzvaně na míru a k tomu přidat léčbu preventivní, biologické léky.

Pomůže na bolest hlavy pohyb?

Pokud trpíme takzvanými tenzními bolestmi hlavy, které má každý z nás, vznikající z přetížení, přepracování, špatného vzduchu v místnosti, tak metodou volby je mírná fyzická aktivita. Bohužel my lékaři často neslyšíme správně, co nám pacient říká.

Často se setkávám s tím, že pacient dojde ke svému lékaři, a on řekne – no tak tě bolí hlava, vezmi si nějaký prášek, a dál to neřeší. V tom se musíme zlepšit, ať je to diagnóza migrény nebo čehokoliv jiného.

