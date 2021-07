Výběr z médií: spor letiště s taxislužbou, doprava ve Středočeském kraji a uhlíková stopa elektromobilů

V českém tisku se v pátek dočtete, že vláda plánuje vznik nové advokátní kanceláře, která by měla fungovat pod Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Píše o tom deník E15. Páteční Právo se pak věnuje novince v cestování ve Středočeském kraji, od srpna si totiž lidé ve vlacích Českých drah mohou koupit jízdenku i na pražskou integrovanou dopravu. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:20 2. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Zdroj: Reuters

E15

Vláda plánuje vznik nové advokátní kanceláře, fungovat by měla pod Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a zaměstnávat má zhruba 150 právníků. Píše o tom deník E15. Stát by tak ročně ušetřil desítky milionů korun za platy soukromých advokátů.

Počet zaměstnanců pražského magistrátu se výrazně ztenčí. Do roku 2022 jich odejde 10 procent Číst článek

Se vznikem nového pracoviště počítá novela zákona, kterou připravuje ministerstvo financí. Právníci by v soudních sporech zastupovali všechny složky státu, a to včetně příspěvkových organizací jako je Ředitelství silnic a dálnic nebo Národní památkový ústav.

Stát by měl podle deníku E15 ušetřit desítky milionů korun - jen loni totiž zaplatil soukromým právníkům za jejich služby přes 280 milionů korun, v roce 2019 to bylo ještě o 50 milionů víc. Předseda ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Marek Benda z ODS ale upozorňuje, že by vláda měla návrh zdůvodnit podrobnou analýzou. V Česku totiž dlouhodobě roste počet státních úředníků.

Mf Dnes

Výchovný ústav pro chlapce od 15 let ve Žďáru nad Sázavou v roce 2023 skončí. Na rozhodnutí ministerstva školství upozorňuje deník Mladá fronta Dnes. Důvodem jsou vysoké náklady na rekonstrukci celého objektu. Jde přitom o jediné zařízení na Vysočině, které pomáhá chlapcům s psychickými poruchami nebo poruchami chování.

Na sítích se šíří rvačky školáků. ‚Je v nás zvířeckost, kterou děti nevybijí při tělocviku,‘ říká psycholog Číst článek

Ve žďárském ústavu je celkem 18 mladých lidí. Jde tedy o menší, rodinné zařízení, které je unikátní svým přístupem - chlapci mají poměrně velkou míru volnosti. Například studují na běžných středních školách, kam sami dojíždějí. Jsou tak v kontaktu se svými spolužáky a zároveň rozvíjí svou samostatnost a zodpovědnost. To všechno jim pomáhá připravit se na běžný život mimo ústav, píše Mladá fronta Dnes. I přes otevřený přístup má výchovný ústav přitom nízký počet útěků - v průměru jich je 15 ročně. V zařízení jsou ubytováni chlapci nejen z Vysočiny, ale i z dalších krajů Česka.

Ministerstvo školství už ale o ukončení provozu rozhodlo. Celý objekt totiž potřebuje rozsáhlou rekonstrukci za zhruba 36 milionů korun.

Právo

Cestování po Středočeském kraji bude od srpna jednodušší. Lidé si totiž ve vlacích Českých drah koupí jízdenku i na pražskou integrovanou dopravu. Na novinku upozorňuje deník Právo.

Jízdenky si teď mohou lidé koupit a označit v automatech na vlakových zastávkách a stanicích. Podle deníku Právo jich ale je ve Středočeském kraji nedostatek a nové přibývat nebudou. Důvodem jsou vysoké pořizovací náklady - jedno zařízení vyjde zhruba na 39 tisíc korun. V odlehlejších částech kraje je také problém s jejich instalací - například kvůli chybějící elektřině. Od srpna si už ale lidé koupí jízdenku na pražskou integrovanou dopravu přímo u průvodčích ve vlaku. Využívat mohou také mobilní aplikaci Lítačka.

Hospodářské noviny

Pražské letiště Václava Havla požaduje po smluvní firmě Fix Taxi zpětně zaplatit 420 tisíc korun. Jde o inflaci za první tři měsíce loňského roku - a to i za březen, kdy byl provoz letiště kvůli koronaviru výrazně omezený. Společnost je jediná, která do Ruzyně cestující vozí - s letištěm má smlouvu do konce letošního roku. Tématu se věnují páteční Hospodářské noviny.

Pražské letiště hledá novou taxislužbu, cestující by měli znát cenu předem Číst článek

Taxislužba postup letiště kritizuje - kvůli koronaviru totiž přišla o většinu zákazníků a propad příjmů byl extrémní. Podle ředitele Jana Otty sice letiště snížilo na dobu pandemie nájem, ve srovnání s poklesem dopravy to ale bylo nedostatečné. Vedení letiště pro Hospodářské noviny uvedlo, že je samo krizí výrazně zasažené a navíc nemůže využívat žádnou státní podporu. Firma Fix Taxi vyhrála výběrové řízení v roce 2016 a za pronájem parkovacích míst před terminály měsíčně platí čtyři miliony korun. Smlouva vyprší na konci letošního roku.

Echo24

Elektromobily nemusí být pro životní prostředí tak výhodné, jak předpokládaly některé studie. Jejich uhlíková stopa totiž může být až dvojnásobná. To je téma pro zpravodajský server Echo24. Na chybu ve výpočtech upozorňuje ve dvou otevřených dopisech stovka odborníků z Mezinárodní asociace pro vývoj udržitelných pohonných ústrojí a vozidel. Evropská unie by tak neměla podporovat jen elektromobily, ale zaměřit se například i na takzvaná re-paliva - tedy směs biopaliv a benzinu nebo nafty. K dopisu se připojili i dva čeští vědci z Českého vysokého učení technického.