Pražská integrovaná doprava

27. 3. 2017 |Michal Trnka |Regiony

Cesta autobusem nebo vlakem z Nymburska do Prahy či Berouna je jednodušší. Část regionu je nově zapojená do pražské integrované dopravy. Lidé se tak s jednou jízdenkou dostanou do Prahy, kde s ní pak mohou dále jet metrem nebo tramvají. První cestující v Nymburce si nový systém vyzkoušeli už v neděli při víkendovém provozu.