25. 3. 2016 | ČRo, David Koubek |Zprávy ze světa

Ve Venezuele tento týden nevyšlo celkem 17 deníků. Ne proto, že by neměly co psát, ale kvůli tomu, že nemají na co tisknout. Jejich vydavatelé chtějí ušetřit papír na další týdny, a tak se rozhodli, že noviny ve velikonočním týdnu nevyjdou buď vůbec, nebo jen na jeho začátku.