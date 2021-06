Výběr z médií: finančně náročné léto samoživitelů, rekordní zúžení na D1 i posun ve stavbě metra D

Finanční situace samoživitelů se během koronavirové krize zhoršila a na tábory pro děti často chybí peníze, upozorňuje Mf Dnes. Týdeník Euro poukazuje na využívání kontejnerů českými podnikateli a deník E15 se věnuje potenciálu gigafactory na českém trhu. O posunu ve stavbě metra D informuje server Zdopravy.cz. A před několikahodinovým zpožděním na dálnici D1 varuje Deník. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:29 30. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle průzkumu spolku Vaše výživné se polovině oslovených samoživitelů snížil příjem kvůli epidemii, o tři až pět tisíc korun a řada z nich si proto musela vzít na na provoz domácnosti půjčku | Foto: Creativ Commons Attribution-NonCommercial 2.0 Generic, Ian BC North

Více než polovina samoživitelů bude léto trávit s dětmi doma. Píše o tom deník Mf DNES. Pro řadu samoživitelů jsou prázdniny finančně náročné období. Problém ještě prohloubila koronavirová krize. Na dovolenou nebo tábory pro děti tak v neúplných rodinách často chybí peníze.

Až třetina samoživitelů z důsledků epidemie hlásí pokles příjmů. Podle průzkumu Klubu svobodných matek vyplývá, že samoživitelé peníze řešili už před covidem. Podle Mf DNES se během epidemie jejich finanční situace ještě zhoršila. Podobně vyšel i průzkum spolku Vaše výživné. Podle něj se polovině oslovených samoživitelů snížil příjem kvůli epidemii o tři až pět tisíc korun.

Polovina samoživitelů si tak musela na běžný provoz domácnosti vzít půjčku. Mladá fronta upozorňuje na to, že například volnočasové aktivity nebo dovolená musí jít v neúplných rodinách stranou. Neziskové organizace proto evidují zvýšený zájem o pomoc s úhradou například letních táborů pro děti. Někteří rodiče se taky snaží využít i příspěvků od zdravotních pojišťoven nebo pomoci charit.

Deník

Několikahodinová zpoždění a komplikace na nejvytíženější dálnici D1 mezi Prahou a Brnem — před tím varuje Deník. Na dálnici je rekordní počet zúžení v historii rekonstrukce D1. Nyní se opravuje celkem 41 kilometrů. Největší omezení na D1 pro řidiče nastane první červencový týden, kdy se uzavře úsek u Hvězdonic.

S začátkem prázdnin musí řidiči taky počítat s nárůstem vozidel, která míří na dovolenou k pobřeží Jadranského moře. Mluvčí Ústředního automotoklubu Igora Sirota regionálnímu Deníku řekl, že před několika dny absolvoval cestu autem do Chorvatska. Podle něj z celkové trasy byl právě úsek na dálnici D1 ten nejhorší a cesta přes něj ho vyčerpala.

Opravy na nejvytíženější dálnici v Česku ale pokračují podle harmonogramu. Omezení na D1 by měly skončil první říjnový víkend. Regionálnímu Deníku to potvrdil Radek Mátl z Ředitelství silnic a dálnic. Omezením na D1 to ale na českých silnicích nekončí. Řidiči musí počítat i s omezením na dálnici D8. Sirota z autoklubu proto radí, aby při cestách řidiči mysleli na dostatek paliva v nádrži pro případ, že by v kolonách přece jenom uvízli. Dobré je taky zabalit dostatek jídla, pití a hrací konzole pro děti. Je důležité počítat s tím, že v koloně mohou řidiči i několik hodin.

E15

Vrcholí středoevropský závod v lákání investorů do bateriového byznysu. Tématu se věnuje deník E15, který upozorňuje na to, že by český pracovní trh nebyl schopný nasytit ani jednu takzvanou gigafactory - tedy obří továrnu produkující baterie do elektromobilů. Přesto o jejich vybudování má zájem česká vláda.

Pro Česko by gigafactory znamenala příležitost nových pracovních míst. Jaroslav Povšík, který o továrnách na baterie jedná se Škodou Auto, pro deník E15 vyčíslil, že jedna taková továrna by vytvořila asi dva až tři tisíce pracovních pozic. Z toho by 350 míst bylo s nejvyšší kvalifikací. Podle Povšíka může český pracovní trh nabídnout nanejvýš 150 takových odborníků. Řadu klíčových pozic by museli obsadit experti ze zahraničí.

Zdeněk Petzl ze Sdružení automobilového průmyslu pro deník E15 řekl, že nedostatek odborníků na baterie do elektromobilů stále považuje za problém. Pořád je to nové téma, ve kterém je potřeba lidi odborně vzdělávat. S tím ale Škoda Auto počítá. Dostatek personálních kapacit si chce zajistit masivními investicemi do rekvalifikace zaměstnanců. Automobilka by do dlouhodobého náboru chtěla zapojit třeba i lidi z uhelných regionů, které prochází transformací.

Týdeník Euro

Luxusní apartmány, sauny nebo bar - i takové využití můžou mít lodní kontejnery. České firmy z nich dokážou vytvořit třeba v zahradní domky nebo garáže. Píše o tom týdeník Euro. Kontejnery byly taky velkou inspirací při vzniku sítě gastronomických tržnic Manifesto Market v Praze.

S dalším originálním řešením přišla firma Well Service. Ta proměnu zdánlivě obyčejného kontejneru spojila s oblíbeným českým produktem - s pivem. A vnikl tak mikropivovar. Pavel Poživil z Well Service týdeníku Euro řekl, že nápad vznikl na pláži v Kambodži, kde parta chlapů snila o čepovaném pivu.

Celosvětový počet kontejnerů se odhaduje na 180 milionů. Češi takto ročně využijí jen několik desítek z nich. Podle týdeníku Euro je to nápaditý byznys, který navíc nepodléhá různým výkyvům, náladám trhu a politickým tlakům.

Zdopravy.cz

Dopravní podnik hlavního města Prahy je zase o něco blíž k zahájení výstavby nové linky metra D. Informuje o tom server Zdopravy.cz. Nová trasa by měla vést z Pankráce do stanice Olbrachtova.

Loni tendr zablokovala firma Eurovia, která si u antimonopolního úřadu stěžovala na diskriminaci. Společnost poukazovala na údajné porušení pravidel při zadávání podmínek tendru i v postupu dopravního podniku. Server Z dopravy.cz píše, že šéf antimonopolního úřadu Petr Mlsna ale námitky Eurovie zamítl.

Cena nové trasa metra D se odhaduje na necelých 11 miliard korun. Podle webu Z dopravy tak jde o největší veřejnou zakázku na českém stavebním trhu za posledních deset let. V tendru jsou tři nabídky. Návrh počítá se zhruba 10 a půl kilometrů dlouhou trasou s deseti zastávkami. Petr Witowski už dříve řekl, že stavební povolení by projekt mohl získat nejdříve na konci léta.