S Krutilovou jsme ukončili spolupráci, oznámila šéfka centra Aktip, jehož praktiky mapoval televizní dokument

„Spolupráci jsme v tuto chvíli ukončili. Důvod si média stejně přeloží po svém, takže to, co vám dopočítá vaše logika, to patrně bude ono,“ uvedla Klímová.

Krutilovou naposledy zmínil mluvčí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který upozornil na to, že v letech 1988 - 2018 Lenka Krutilová neabsolvovala jednooborové studium psychologie, jak prezentovala ještě ve středu ráno na stránkách společnosti Aktip.

„Jak vyplývá z matriky absolventů UK spravované Ústavem dějin Univerzity Karlovy a Archivem Univerzity Karlovy, z matriky absolventů katedry psychologie FF UK a z elektronických informačních zdrojů fakulty, paní Lenka Krutilová v letech 1988–2018 jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě UK pod současným ani pod rodným příjmením nestudovala, a tedy ani neabsolvovala,“ informoval na webu fakulty mluvčí Petr Kukal.

Podle šéfky Aktipu ale Krutilová skončila ještě před tím, než se tato informace objevila. Podrobnosti však Klímová rozebírat nechtěla. „Už jsem se k tomu vyjádřila, není nutné to dále rozvádět. Nemám zájem se k tomu dál vyjadřovat," reagovala.