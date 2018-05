Lze ‚vykadit‘ rakovinu? ‚Ano, ale společnost ještě není připravená,‘ říká šéfka centra Aktip. Vadí jí film ČT

Dokument České televize nás měl jednoznačně poškodit, jsou v něm lži a je zmanipulovaný. Ve velkém rozhovoru se serverem iROZHLAS.cz to tvrdí vedoucí poradenského centra Aktip Jarmila Klímová. Postavila se i za kolegy, jejichž přinejmenším zvláštní terapeutické postupy snímek Obchod se zdravím zachytil. To, že někdo například „vykadí“ rakovinu, jak ve filmu popisuje jedna z terapeutek, je podle Klímové v ájurvédské medicíně běžně popsáno. Praha 6:00 25. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jarmila Klímová | Zdroj: Repro Česká televize

Co si o dokumentu myslíte?

Vnímám ho jako velice tendenční, velice zmanipulovaný, s naprosto jednoznačným cílem nás poškodit, protože všechna vyjádření terapeutů, která tam byla uvedena, jsou jednoznačně účelově sestříhaná, aby to vyznělo jako nevěrohodné zpovědi neprofesionálních lidí.

Server iROZHLAS.cz požádal režisérku dokumentu Šárku Maixnerovou, aby reagovala na toto i další tvrzení ze strany paní Klímové, které zazněly v průběhu rozhovoru. Její odpověď naleznete uvedenou v boxu v tomto článku.

Reakce režisérky dokumentu „Argumentace, že je něco záměrně sestříhané? Vůbec si nedokážu představit, jak bych sestříhala to, že lze vykadit rakovinu ani to, že si má koupit síto do záchodu nebo že jí nabízí milence. Staví se do role oběti (paní Klímová, pozn. red.), zřejmě na radu PR experta. Máme k dispozici hrubý materiál a kdokoli, u koho tak usoudí naše právní oddělení, tak se na něj může podívat. Navíc se nám sešlo mnoho dalších lidí, kteří mají tuto zkušenost naprosto stejnou,“ uvedla pro server iROZHLAS.cz režisérka Šárka Maixnerová.

Materiál logicky sestříhaný musí být. Jak by to podle vás autoři dokázali udělat tak, aby vás to poškodilo?

Na to nemusím být profesionální reportér, abych měla základní povědomí o tom, jak se šikovným poskládáním věcí za sebe, které spolu primárně nesouvisí, docílí žádoucího dojmu.

‚Nepřišla s únavou, ale tajně natáčet‘

Figurantka v roli pacientky k vám přišla s únavou, v dokumentu ji ale nikdo příliš v tomto ohledu nevyšetřoval, rovnou na prvním sezení naopak přišlo na rakovinu. To je u vás běžné?

Já musím pozměnit vámi zmíněná vstupní data. Figurantka tam nepřišla s únavou, ona tam přišla tajně natáčet, to byl prvotní záměr. Ona jako herečka se staví do nějaké pozice, ale ve chvíli, kdy přichází s tímto záměrem, vzniká důvodné podezření, že i předkládané symptomy nemusí být pravdivé. Že si připraví nějaký koncept kvůli natáčení, ještě neznamená, že jsou to reálné potíže této osoby. Pakliže dokument vzniká s nějakým záměrem, pro který byla najata, je pochopitelné, že tvrdí, že jí terapie nepomáhá. To je logické.

Obchod se zdravím Herečku Ivanu Lokajovou vyslali do centra Aktip tvůrci dokumentu. Své návštěvy, během nichž si stěžovala na problémy se štítnou žlázou a dlouhodobou únavu, natáčela skrytými kamerami umístěnými na brýlích, klíčcích od auta a kabelce. Režisérka Šárka Maixnerová říká, že k tématu ji dovedli onkologičtí pacienti, kteří ji na zvláštní praktiky zdravotníků upozornili.

Figurantce zdravotníci Aktipu na únavu předepsali speciální kapičky. Při jejich následném rozboru v chemické laboratoři ale vyšlo najevo, že neobsahují žádné účinné látky. Jedna z lékařek Aktipu pak Lokajové nabízela detoxikační kúru. Díky ní prý lze vyloučit rakovinový nádor do toalety.

„Je dobrý si koupit takový síto do záchodu, kde to člověk pozoruje, když má nějaký problém. Můj manžel normálně přísahám vykadil rakovinu,“ říká herečce v dokumentu jedna z lékařek.

Přestože herečka v ordinaci opakovala, že řeší problém s únavou, lékaři hovor často stáčeli k onkologickým onemocněním. Podle Lokajové tak u pacientů záměrně vyvolávají strach. Tvůrci dokumentu vedení kliniky Aktip nekonfrontovali se svými závěry. Server iROZHLAS.cz se pokusil získat stanovisko dvou terapeutů, kteří v dokumentu vystupovali, komentovat ho ale nechtěli.

Režisérka se domnívá, že metody, které dokument odhaluje, nejsou jen záležitostí kliniky Aktip. Podobných klinik je podle ní více. Už proto chystá další dokument.

Proč terapeutka mluvila o rakovině místo únavy?

Ano, ty zmínky tam jsou. To jsou ale odpovědi na její cílené otázky kladené v rámci širšího poznání, v rámci jakýchsi hypotetických možností, jak se některé nemoci mohou vyvíjet. Tyto poznámky o onkologickém onemocnění nebyly vztaženy ke zdravotnímu stavu této dámy, ale opět to tam bylo uvedeno, jako kdyby se jí to cíleně týkalo v terapeutickém procesu.

Nevšiml jsem si, že pacientka o tom začínala sama, naopak vaše kolegyně jí řekla: Kdyby vám už bylo 55 let, tak už jste tady stoprocentně s rakovinou.

Říkáte to naprosto správně, vy jste si totiž ani nemohl všimnout, že by ta protagonistka výzvu uvedla, když byla vystřižena. Je jasné, že si toho nemůžete všimnout.

Podle vás se tedy sama pacientka začala ptát na rakovinu?

Ano.

‚Snůška lží‘

V dokumentu ale jasně zazní, že rakovinu jí neustále podsouvali vaši kolegové a strašili ji.

Podívejte se, v tom dokumentu je tak obrovská snůška zjevně prokazatelných lží, že tato poznámka už je jen okrajovou součástí té vykonstruované situace.

Jaké další lži jsou podle vás ve filmu?

Nejrychleji prokazatelné jsou například komentáře tvůrců o tom, že se u nás provozují necertifikované metody. To je prokazatelná lež.

To neříkali tvůrci, ale přizvaný odborník, psychiatr Radkin Honzák.

Pan doktor Honzák je součástí týmu, a tedy spolutvůrce pořadu.

Ale mluví v něm za sebe v roli odborníka.

Pan doktor Honzák je naprosto nezpochybnitelná psychosomatická persona. Nicméně pokud hodnotí práci a pracovní postupy lidí, které v životě neviděl, nezná jejich pracovní metody a dostane k dispozici pouze sestříhaný dokument, tak hodnotí něco, o čem v tuto chvíli nic podstatného neví. Já bych si podobný soud v životě nedovolila vyslovit.

Jaké další lži jste zaznamenala?

Například další prokazatelná lež je to, že používáme necertifikovanou techniku. To prostě není pravda, pokud používáme nějakou přístrojovou diagnostiku nebo cokoliv v této oblasti, tak jsou to přístroje s mezinárodní certifikací minimálně v Evropské unii. Toto opět vnímám jako účelově poškozující informace.

Neuvědomuji si, že by toto v dokumentu zaznělo.

Bylo to tam. Stejně jako, když náš nařkli, že prodáváme certifikované kurzy a oni zjistili, že kurzy certifikované nejsou. My jsme to v životě nikomu neřekli a nepropagovali jako certifikované.

Oni to ale taky netvrdili, pan doktor Honzák pouze upozorňoval, že vaše kurzy nejsou certifikovány na příslušných místech.

Ono stačí, když se to řekne takhle.

Léčba rakoviny milencem

Jde rakovina vyléčit tím, že si pacientka najde milence?

Jistěže nejde.

Proč to tedy vaše kolegyně v dokumentu říká?

Protože je to opět účelově vytržené z kontextu. Je tam vystřižená věta, která má zaznít. Tak, aby celý proces vyzněl jako bohapusté šarlatánství.

Podnikání bez kontroly. ‚Na praktiky center typu Aktip nemáme bič,‘ říká šéf lékařské komory Kubek Číst článek

Vaše kolegyně ale na záznamu vypráví, jak pacientka u vás na kurzu našla milence a vyléčila si tím rakovinu bez operace. To bylo také vytrženo z kontextu?

Prosím vás, když se přidržím klasické definice psychosomatického léčení, vycházím z oficiálně deklarovaného konceptu, že každá nemoc je definována minimálně bio/psychosociálně. To je oficiální koncept psychosomatiky. Pokud žiji v poškozujících vztazích, mám velkou pravděpodobnost, že na mém těle se to odrazí ve smyslu nemoci. A ono se to tak děje. Jestliže se víceméně v terapeutickém procesu ukáže, že partnerský vztah je poškozující, tak změna partnerství může mít vysoce efektivní léčebný vliv. To, že to bylo řečeno zkratkovitě, je opět účelově použité.

Nepoužila to účelově právě vaše terapeutka?

Proč by to účelově použila?

Protože podle dokumentu pacientce riziko rakoviny podsouvá a zároveň zpochybňuje klasické léčebné metody. Mimo jiné říká, že pacientku se zhoubným nádorem přesvědčila, aby nechodila na plánovanou operaci, mezitím si pacientka našla milence a nádor zmizel. Stačí si tedy podle vás najít milence, aby se člověk zbavil zhoubného nádoru? Není to úplný nesmysl?

Vy tu otázku teď opět pokládáte naprosto redukcionalisticky.

Já ji pokládám na základě toho, co jsem viděl v dokumentu.

To je právě ono. Vy sám říkáte: Z dokumentu vyplývá, že terapeutka podsouvá pacientce rakovinu. Já jsem vám jasně v předchozích větách řekla, že téma rakoviny se otevřelo až na cílené dotazy figurantky. Ne v souvislosti s jejím zdravotním stavem. A byl uveden příklad, že změna sociálního chování má naprosto jednoznačný vliv na uzdravení člověka. To lze dokladovat mnoha stovkami životních příběhů našich klientů.

Jsem nesmírně uražen, jsou to šarlatánské výmysly, říká k praktikám Aktip psycholog Weiss Číst článek

Takže informace, že ona s rakovinou nepřišla, ale vy jste jí nemoc podsouvali, je podle vás lež?

To je opět účelovost sdělení.

Takže lež?

Ano.

‚Peníze z nikoho netaháme‘

Taháte z pacientů peníze, jak naznačuje dokument?

Když si půjdete opravit pračku, auto a opravář si řekne peníze za svoji práci, tahá z vás peníze? Když nám přijde pacient a žádá si konzultantskou péči, my za ni chceme jakousi finanční odměnu, protože naše zařízení není financováno ze žádných jiných finančních zdrojů. Zcela veřejně proklamujeme, že veškeré naše poradenství je za přímou úhradu klientem. Je toto tahání peněz? Pokud ano, chci od zítřka rohlíky zadarmo.

Tak ještě jinak. Je účelem vašich konzultací pomoci pacientům, nebo na nich vydělávat?

Co myslíte, že vám odpovím?

To je na vás.

Já vám odpovím jinak. Účelem není, abychom si přehazovali klienta z konzultovny do konzultovny a nekonečně dlouhým způsobem s ním pracovali. Minimálně proto, že tlak na naší práci od čekajících projektů je takový, že naším zájmem je pracovat optimálně, co nejrychleji a co nejúčelněji, abychom mohli vyjít vstříc desítkám, a nebojím se říct stovkám lidí, kteří čekají, až se nám uvolní pracovní termíny.

Postupovali tak vaši kolegové v dokumentu?

Ano, ale nesmíte zapomenout, že figurantka nebyla a ani nemohla být příkladem typického klienta, protože jejím záměrem nebylo léčení. Tedy ona sama navrhovala další a další konzultační sezení, která ji byla nabídnuta na základě jejího vyžádání. Od nás s čistým úmyslem poskytnuté, protože jsme netušili, jaký je za tím skrytý záměr. Proces, kterým tato najatá figurantka prošla, rozhodně nemůže být označen jako klasický terapeutický postup.

Bylo podle vás profesionální, když po absolvování několika vyšetření její hlavní terapeutka ani netušila, na kterých byla, natož jak dopadla?

Tak to byl opět záměr, který ovšem hovoří jednoznačně v náš prospěch. A to je respektování citlivých osobních údajů klienta. Tedy pošlu ho ke kolegovi, aby tam udělal nějaký proces, a klient sám dostane do ruky výsledky konzultačního sezení a mně to potom jako kmenovému terapeutovi předává. Já mám tedy někde zapsáno, že jsem doporučila nějaký postup, ale s výsledky přichází sám klient a já do nich nahlížím až v případě, kdy je dostanu z rukou klienta.

Proč je tedy ona jako klientka nedostala?

Prosím vás, to je otázka. Protože ona nebyla klientka, ale záměr.

Terapeuti ji tedy odhalili a výsledky jí nedali?

Ne, ona to popřela.

Takže oni jí výsledky dali a pacientka to popřela, takže podle vás další lež?

No jasně, samozřejmě. To je kvintesence neetického novinářského postupu, který se neštítí sáhnout k neuvěřitelným, manipulativním metodám.

Cyklus infiltrace „Česká televize natočila po patnácti letech pokračování úspěšného cyklu Infiltrace. Po odvysílání dílu Já, ošetřovatelka z roku 2004, kdy došlo k nápravě poměrů v mnoha ústavech sociální péče, se tentokrát autoři zaměřili na psychosomatickou léčbu po česku,“ uvádí ČT na stránkách pořadu.

Kapičky? Z chemického hlediska ředěný líh

V dokumentu pacientce prodáte za dva tisíce kapičky, u nichž následný laboratorní rozbor ukázal, že v nich žádné léčivé látky nejsou. To je podle vás etické?

Samozřejmě, to jsou preparáty, jejichž účinnost je postavena na úplně jiném principu než chemickém složení. Takže pokud tyto kapky přinesete do chemické laboratoře, naprosto jednoznačně z toho nemůže vyjít žádná chemická analýza. Takže to je tam zmíněno naprosto správně, tyto preparáty jsou postaveny na energo-informační technologii a chemická struktura v nich tímto způsobem není dohledatelná. Pan doktor Jonáš a obchodní skupina ECC, která tyto kapky vyrábí, už k tomu vydali oficiální prohlášení. Tento nástroj je dnes platný v několika dalších evropských zemích.

Můžete mi laicky přiblížit, co tedy v těch kapkách je?

Kdybych se o to teď snažila, vyjde z toho zbytečně redukcionalistické sdělení, protože ono to opravdu nejde vysvětlit v pěti větách.

Ale připouštíte, že z chemického hlediska je to ale naředěný líh?

Z čistě chemického hlediska je to tak, jak říkáte. A nikdo z nás nikdy netvrdil, že by to bylo jinak.

Stojíte si za všemi výroky, které v dokumentu vyslovila vaše kolegyně?

Řekněme, že zvolila některé formulace, které se ani mně nelíbí. Opravdu nebyly šťastně zvolené. Nicméně pokud v jakémkoliv kontextu, který záměrně z toho dokumentu nevyplývá, tak hovořila o relevantních terapeutických postupech. Veřejnost se pochopitelně v první linii chytila toho sítka do záchodu a tak dále.

A vy se tomu divíte?

No nedivím, vždyť záměr byl naplněn. To je v pořádku. Ale pokud si dáte práci a zjistíte, o čem se hovořilo, byla to ájurvédská detoxikační metoda, která je běžně popsaná.

Čili „vykadit“ rakovinu je podle vás běžné?

No není to normální, není to běžné. Ale ájurvédská medicína s tím pracuje.

Takže je to možné?

Já bych to nikdy nenazvala v této zkratkovité podobě.

Jak byste to nazvala?

Já bych to nazvala tak, že intoxikované tkáně na základě speciálního detoxikačního postupu tělo ze sebe vyloučí. To vám potvrdí každý. Podstata toho je pravdivá, bylo to, řekněme, nešťastným způsobem, zredukovaně řečeno.

Když se tohle někomu podaří, v tomto případě manželovi vaší kolegyně, proč to nezdokumentuje, vždyť by to byla senzace?

Myslíte? Já si myslím, že kdybychom veřejně říkali a dokumentovali všechny věci, o nichž víme, a hlásali je s daleko větší intenzitou do světa, podobné útoky by přišly daleko dříve. Ono úplně stačí to, co hlásám do světa já, v jakém kontextu vzdělávám lidi, což je pro některé zájmové skupiny velmi nekomfortní. Já už jsem kvůli tomu, že nectím západní medicínu, zažila mnoho vyhrožování a útoků. Byť je přehlíženo i to, že vzdělávám lidi v medicínském oboru. Ale to není pohodlné, takže si toho nikdo všímat nebude. Záměr je všímat si toho, co je napadnutelné.

Aktip, Konzultační a terapeutický institut Praha | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

‚Vykadit‘ rakovinu? Není potřeba to šířit



Takže jestli jsem to správně pochopil, v zájmu vašeho bezpečí a klidu informaci, že lze „vykadit“ rakovinu, raději tajíte?

Není potřeba to šířit, společnost na to ještě není připravená.

Vaše terapeutka také tvrdí, že jste dostali příležitost podílet se na tajném programu USA na ochranu svědků. To je také pravda?

V žádném takovém programu nejsme.

Takže lhala?

To, že někdo dostane příležitost, je jedna informace. To, že ji využije, je druhá. Oddělujte to.

Ona ale dále dodává, že díky tomu jste se dostali k informaci, že lze měnit DNA. To podle vás jde?

Prosím vás, zase pleteme několik věcí dohromady, já teď jednoznačně odpovím na vaši otázku. V žádném takovém programu my oficiálně nefigurujeme.

Lze podle vás měnit DNA?

Když řeknu, že lze, tak to říkám s plným vědomím na základě dlouholetého a poctivého studia posledních výsledků světové vědecké medicíny. Je mnoho mezinárodně uznávaných vědeckých kapacit, které se touto tématikou již dlouho zabývají.

Není to tak, že o DNA toho příliš nevíme, natož, abychom ji měnili?

Dobře, to jsou vaše informace.

Vy máte jiné?

Tak řekněme, že ano.

Je to tedy stejné podle vás jako s tou „vykaděnou“ rakovinou, že ještě nedozrál čas o tom veřejně mluvit?

Společnost na to ještě není připravená. Když se před 25 lety začalo říkat, že nemoc je ovlivněná minimálně bio/psychosociálně, už to bylo západní medicínou označeno za naprosté kacířství. Společnost na to nebyla připravena. Dnes už je tato definice oficiálně přijímaná. My jsme náš koncept rozšířili o další dva aspekty. Jsme průkopníky a můžeme si dovolit další krůček směrem k veřejnosti při rozšiřování tohoto povědomí. Penetrovat společnost informacemi není možné bez časové souslednosti. Takže dnes, když spolu hovoříme, může tato moje informace o DNA znít jako naprostá snůška blábolů. Pojďme počkat 10 let a já se na to znova podívám.

Další váš kolega ve filmu tvrdí, že když přicházejí pacienti s diagnostikovanými zhoubnými nádory, dvě třetiny z nich jsou záněty. O tom si myslíte co?

Tam nebylo šťastné vyjádření, že pouze třetina jsou zhoubné nádory. Ale je pravda, a to potvrdí i onkologové, že se velmi často stává, že je stanoveno takzvaně falešně pozitivní diagnóza. Klient dostane nálepku onkologického onemocnění a o vlastní onkologický proces se nejedná.

Onkoložka v dokumentu říká, že diagnostikovaný zhoubný nádor nemůže být nic jiného, natož zánět. To je podle vás také nesmysl?

S tím já nesouhlasím.

„Náš terapeutický postup je postaven na tom, že náš klient je nejvyšším arbitrem pro svoji životní cestu. První nejzodpovědnější osobou, jak bude se svým životem nakládat. Finální zodpovědnost je na něm, my mu řekneme náš názor, navrhneme nějaký procesní postup.“ Jarmila Klímová (vedoucí poradenského centra Aktip)

Kdybyste měla diagnózu zhoubného nádoru, léčila byste se způsobem, který pacientům doporučujete?

Léčila bych ho způsobem, který mě dává smysl, a o němž vím, že je funkční.

A to je ten váš, nebo způsob běžné medicíny?

Nezapomeňte, že my nezavrhujeme terapeutické postupy západní medicíny. My říkáme: medicína a další koncept.

Proč tedy vaším klientům radíte vysadit medikaci přepsanou běžnými lékaři?

To koresponduje se zakázkou klienta. Když řekne: já už 20 let beru léky a ty mi nepomáhají. Já bych se jich chtěl zbavit a chtěl bych na tu nemoc jít jinou cestou. V tu chvíli odpovídám: My se na to podíváme, a pokud uvidíme, že medikace není funkční, společně se ji budeme snažit vysadit. To je ten širší koncept. Když to vytrhnete, uděláte z toho senzacechtivou větu.

Zodpovědnost je na pacientovi

Reakce psychologa Weisse „Velmi častý argument šarlatánů je, že společnost není připravená na jejich druh poznání. Samozřejmě mnoho vědeckých objevů nebylo ve své době přijato a nebylo přijato s pochopením. Nicméně každý z těch takzvaných postupů by měl být schopen podrobit se vědeckému zkoumání. Nic kromě takzvané evidence based medicíny, tedy medicíny založené na důkazech, které snesou ověření a jejich výsledky jsou opakovatelné, nemá ani v budoucnu šanci na to, aby se prokázala jejich účinnost,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS psycholog a sexuolog Petr Weiss. Celý k přečtení ZDE.

Nemyslíte, že takto můžete opravdu nemocné lidi poškodit?

Ještě se nám nestalo, že bychom klienta poškodili zákazem nějaké terapeutické metody. Náš terapeutický postup je postaven na tom, že náš klient je nejvyšším arbitrem pro svoji životní cestu. První nejzodpovědnější osobou, jak bude se svým životem nakládat. Finální zodpovědnost je na něm, my mu řekneme náš názor, navrhneme nějaký procesní postup.

Není to tak, že k vám přijdou zoufalí lidé, kteří se chytají každého stébla naděje a vy jejich bezvýchodné situace využíváte k výdělku?

K nám nepřicházejí zdaleka jen lidé v zoufalé situaci.

Ale chodí také.

Já vám říkám, že k nám chodí lidé i ve stavu, kdy chtějí jakousi informovanost třeba pro prevenci. Co mají dělat, aby si nevypěstovali nějakou nemoc. Bolí je záda, nebo hlava. To nejsou žádné život ohrožující stavy, ale chtějí se toho zbavit. Takže mi prosím nepodsouvejte, že přicházejí lidé v zoufalé situaci a my je využíváme.

Vždyť jste sama připustila, že k vám chodí i vážně nemocní. Nezneužíváte tedy pouze jejich nouze?

Podívejte se, ti lidé někdy přichází v takovém stavu a tak pozdě, že my sami říkáme, je nám líto, ale teď pro vás nemůžeme nic udělat.

Když ve snímku zazněly podle vás prokazatelné lži a manipulace, hodláte se bránit?

Já jsem v prvních 48 hodinách vystavena velmi obtížné situaci. Musím reagovat na spoustu situací, které přichází ze všech stran. Nicméně upřímně zvažujeme, že toto chování nenecháme bez odezvy. Zatím si pod tím nic konkrétního nepředstavuji.