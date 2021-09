Andrej Babiš mladší řekl: Vytáhni telefon a toč, popisuje incident na mítinku ANO režisér Klusák

Premiérův syn Andrej Babiš mladší ve čtvrtek vystoupil na zahájení volební kampaně ANO proti otci. Natáčel ho při tom režisér Vít Klusák, což vyvolává pochybnosti, zda nebyla situace nahraná a jestli známý filmař netočí s Babišem mladším jeden ze svých dokumentů. Klusák se objevil začátkem srpna také na narozeninách premiérova syna. Dokumentarista ale v rozhovoru pro iROZHLAS.cz popírá záměr a popisuje, jak k celé situaci došlo. Rozhovor Praha 14:34 2. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš mladší se baví s režisérem Vítem Klusákem na zahájení předvolení kampaně hnutí ANO | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Jak situace na zahájení volební kampaně hnutí ANO vznikla? Vy jste tam točil Andreje Babiše mladšího na mobilní telefon a on se na vás několikrát obracel.

Chápu, že to bude znít naprosto neuvěřitelně, protože sám jsem z toho ještě teď dost zaskočený. Byl jsem asi před čtrnácti dny Andrejem Babišem mladším požádán, jestli bych ho nedoprovodil do Ústí, kde měl setkání s jedním klinickým psychologem. Tu cestu jsme skutečně vykonali, dopoledne jsme byli v Ústí. Andreje jsem tam dovezl.

A později, když jsem ho opět vyzvedával a měli jsme se vydat na Prahu, tak jsem navrhl, že si dáme polévku. A protože jsem ve Větruši točil Ano, šéfe!, tak jsem navrhl, že zajedeme tam.

Když jsme tam dojeli, tak parkoviště bylo plné policistů. A Andrej říká: Co se tady děje? Tak jsme zašli na recepci hotelu. A pan recepční nám pobaveně řekl, že je tady start kampaně hnutí ANO. A Andrej řekl: Vytáhni telefon a toč. A já už jsem potom jenom sledoval, co se děje.

Rozumím tomu, že tomu nikdo nechce věřit, ale já přece kvůli tomu, že této naprosto absurdní náhodě nechce nikdo věřit, tak nezačnu říkat, že to bylo jinak, protože se to skutečně stalo takto. Vesmír je asi občas chytřejší než my všichni dohromady.

Takže to byla náhoda? Vy jste nevěděl, že tam dnes bude zahajování kampaně ANO?

Byla to naprostá náhoda. Ten, kdo by to chtěl zpochybňovat, ať si uvědomí, že bych neměl nejmenší problém říct, že jsme se s Andrejem dohodli, že přepadneme jeho otce a že jsme tím něco sledovali, ale my jsme se šli skutečně najíst. Chtěli jsme se vydat na Prahu. Takhle se to seběhlo.

Chvíli jsme váhali, jestli tam jít, ale Andrej řekl, že vzhledem k tomu, že má jeho otec narozeniny, tak mu chce říct pár slov, a šel. A protože mě požádal, abych to zaznamenal, tak jsem mu vyhověl.

Takže to byl jeho nápad? Vy jste ho do toho nijak netlačil?

Celý nápad vznikl asi 120 vteřin před tím, než Andrej na svého otce promluvil. Tak se to prostě seběhlo. Nebyl ani moc čas dumat nad tím, co je čí nápad. Andrej tam šel a já jsem byl požádán, abych to zaznamenal.

Andrej Babiš mladší spolu s režisérem Vítem Klusákem na předvolební kampani hnutí ANO

Točíte nyní s Babišem mladším nějaký dokument?

Tak jsme se seznámili. Když se Andrej objevil na Moravě, kde pomáhal s odklízením trosek po tornádu, tak jsem ho oslovil přes twitter, jestli by neuvažoval o nějakém časosběrném dokumentárním filmu, kde bych ho delší dobu sledoval. Ale Andrej mi sdělil, že už byl osloven jinými dokumentaristy.

Jsme ve fázi, že se o tom bavíme, protože Andrej se nejdřív musí rozhodnout, s kým se do té práce pustí. Ten impulz našeho setkání tak vznikl, ale zatím jsme se do práce na něčem podobném nepustili. Proto jsem také s sebou neměl svůj štáb, protože jsme o žádném natáčení neuvažovali.

Tyto záběry tedy primárně nevznikly pro žádný dokument?

Ne, vůbec ne. Na mobilní telefon dokumentární filmy netočím, měl bych s sebou zvukaře. Tohle nebyla součást žádného natáčení.

Další shodou okolností bydlíme s Andrejem blízko sebe, takže jsem byl požádán, abych mu pomohl s cestou do Ústí. A protože mi přijde důležité pomoci někomu, kdo se nachází v tak složité situaci jako on, tak jsem mu před těmi čtrnácti dny řekl: Jasně, já tě tam hodím, není problém. Byla to i příležitost, abychom měli klid mluvit o spoustě věcí.

Překvapilo mě, když jste říkal, že oslovil zrovna vás, abyste ho doprovázel za klinickým psychologem.

Andrej nezná v Praze desítky lidí. A ti, kdo ho v poslední době sami s něčím oslovili, tak ti slušnější z nás jsou ochotní, když chce Andrej s něčím pomoct, tak vyhovět.

Takže vám věří?

Asi mi věří jako řidiči, ale teď si dělám trochu legraci.

Dalo by se říct, že jste přátelé?

V tomto ohledu se snažím si držet odstup, protože mi připadá důležité, abychom se dokázali, kdybychom se pustili do toho filmu, bavit i o nepříjemných věcech. Ale zároveň je mi Andrej sympatický a jestli on pociťuje prvky přátelství, to byste se musela ptát jeho. Já ano. Rozhodně tam jsou přátelské sympatie, ale známe se velmi krátce, takže bychom se asi museli znát delší dobu. Viděli jsme se asi potřetí nebo počtvrté životě.

