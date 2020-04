Necestujte do zahraničí, nadále doporučuje ministerstvo. Důvodem jsou i opatření v jiných státech

Lidem, kteří se rozhodnou cestovat do zahraničí, doporučuje resort ověřit na ambasádě, jaké podmínky platí pro vstup do země a pobyt v ní. Čechům také doporučuje zaregistrovat se do databáze Drozd.