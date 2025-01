ANO se na události při střelbě na filozofické fakultě dívá zpětným zrcátkem, říká Haas. Mašek to odmítá

Postup policie před vlastním zásahem po nahlášení střelby na filozofické fakultě v prosinci 2023 kritizuje poslanec ANO Jiří Mašek, který byl členem sněmovní vyšetřovací komise. Kdyby nechybovala, mohlo to podle něj tragický sled událostí ovlivnit. „Kolegové z ANO se na událost dívají zpětným zrcátkem. Oni dnes vědí, co se stalo, ale to v daný moment policie nevěděla,“ oponuje pro Český rozhlas Plus poslanec Karel Haas (ODS). Pro a proti Praha 15:52 27. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté dále zasahují u filozofické fakulty | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Došlo, nebo nedošlo při postupu policie v den střelby 21. prosince 2023 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy k takovým pochybením, která mohla ovlivnit to, co se stalo?

Haas (ODS): Určitě nedošlo. Komise to konstatovala na základě řady provedených důkazů – svědeckých výpovědí, obrazových záznamů. Pracovali jsme objektivně, profesionálně, hloubkově a detailně. Taková pochybení, která by ovlivnila tragédii, tedy smrt čtrnácti lidí a zranění dalších pětadvaceti, jsme skutečně nezjistili.

Mašek (ANO): Souhlasíme, že od okamžiku střelby byl zásah profesionální. To, co se dělo dvě a půl hodiny před vlastním zásahem po nahlášení střelby, tam jsou podle nás zásadní nedostatky. Nemůžeme souhlasit s tím, že by se to celé neodehrálo jinak, kdyby se nestaly.

Nedopadla by celá tragédie trochu jinak nebýt těch nedostatků ještě před začátkem samotné střelby?

Haas: Určitě ne. Problém v pohledu kolegů z hnutí ANO je dvojí. Za prvé, dívají se na událost zpětným zrcátkem. Oni dnes vědí, co se stalo, ale to v daný moment policie nevěděla.

Zadruhé, je to velmi subjektivní interpretace důkazů. Kolegové například vyčítají, že lustrace střelce v centrálním registru zbraní nebyla provedena ihned po oznámení oznamovatelky. Ale zapomínají, že to oznámení přijala operátorka záchranné služby, a ne policie.

Pane Mašku, zohledňujete dostatečně, jaké informace v době útoku mohla mít policie? Není vaše interpretace subjektivní?

Mašek: Ne, určitě není. Mám zkušenosti z práce záchranáře a ředitele záchranné služby. Lustrace v centrálním registru zbraní patří mezi úkony hned na začátku, pokud jsou posádky vysílány k potenciálnímu sebevrahovi nebo pachateli násilného trestného činu. To se ale stalo se zpožděním a policie tak spouštěla celou akci s nedostatečnými informacemi.

Podle vás tedy nedošlo ke správnému vyhodnocení toho, co hrozilo?

Mašek: Ano, policie neprovedla lustraci v centrálním registru zbraní, kde by zjistila, že pachatel vlastní osm útočných zbraní včetně pistole.

Měl by z toho někdo vyvodit osobní odpovědnost?

Mašek: Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) by se měl minimálně za ten postup omluvit a přiznat, že to nebylo úplně bez chyb. Zpočátku on i policejní prezident přece tvrdili, že všechno bylo v pořádku, skončilo to poděkováním. A teprve potom, když to vzbudilo ohlas veřejnosti i politiků, tak se to začalo větším způsobem vyšetřovat.

Změny si žádají čas

Ministr vnitra Vít Rakušan říká, že velká část doporučení komise se už naplňuje. Potvrdil byste to?

Haas: Ano, můžu to potvrdit. Ta doporučení se netýkala pouze resortu vnitra, ale i zdravotnictví, školství a tak dále. Na straně ministerstva vnitra se již plní. Resorty zdravotnictví a školství se s tím teď začaly seznamovat.

Mašek: Ano, jsme ve shodě. Jenom bych řekl, že problém bude v některých případech v realizaci. Například propojení zdravotnických registrů s registry policie se předpokládá ukončit až někdy v květnu 2026.

Nedala se některá opatření prosadit dřív?

Haas: Určitě se některá z nich dala realizovat dříve. Například systémová komunikace mezi policií a veřejnými a soukromými institucemi. Ale jsou opatření, která jsou technologicky a legislativně složitá, například propojení bezpečnostních a zdravotnických systémů.

V poslední době policie řešila několik výhrůžek na školách. Policejní prezident Martin Vondrášek řekl, že v některých případech se jednalo o lidi volající o pomoc. Co s tím?

Mašek: To je těžká otázka. Myslím, že tohle začíná už u rodiny. Rodiče by si měli všímat, co jejich děti dělají. Určitou roli hrají i sociální sítě a média.

Haas: Naprosto souhlasím s kolegou Maškem. V této oblasti je klíčová role rodiny. Důležitá je i psychologická pomoc na školách a informování veřejnosti o riziku útoků na měkké cíle.

