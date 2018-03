26. 2. 2015 |Martin Karlík, Evelyna Kulíšková |Zprávy z domova

Tragédie v Uherském Brodě by mohla vést ke zpřísnění pravidel pro držení zbrojních průkazů. Vedení ministerstva vnitra například plánuje, že by vstup do centrálního registru zbraní umožnilo také psychiatrům, aby mohli upozornit na situace, kdy zbraň legálně drží i potenciálně nebezpečný člověk. Ne všichni odborníci by ale takové řešení uvítali.